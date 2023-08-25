موعدد مباراة ريال مدريد وسيلتافيجو بالدوري الإسباني .. والقنوات الناقلة

يحل فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على سيلتافيجو في المواجهة النارية التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة في إفتتاحية ثالث جولات الدوري الإسباني “الليجا”.

يدخل ريال مدريد اللقاء بحثاً عن تحقيق ثالث انتصاراته بعد تألقه في الجولتين الماضيتين، بعدما حقق فوزاً مهماً خارج الديار على أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة قبل أن يفوز على الميريا بثلاثية خارج ملعبه أيضاً.

على الجانب الآخر خسر سيلتافيجو مباراته الأولى أمام أوساسونا بثنائية نظيفة ثم تعادل مع ريال سوسيداد في اللقاء الثاني بهدف لكل فريق.

موعد مباراة سيلتافيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد أمام سيلتافيجو بالدوري الإسباني في العاشرة والنصف مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة سيلتافيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني

تنقل مباراة سيلتافيجو وريال مدريد بالدوري الإسباني حصرياً عبر قناة beIN Sports HD 1.

قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

وأعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائمة الميرنجي لخوض مباراة سيلتا فيجو على ملعب بالايدوس.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو الظهور الثاني للصفقة الجديدة، حارس المرمى كيبا أريزابالاجا، القادم من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي دون شرط أحقية الشراء.

وتضم قائمة ريال مدريد كلا من:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا، أندريه لونين، دييجو بينيرو.

الدفاع: داني كارفاخال، ديفيد ألابا، ناتشو فرنانديز، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر.

الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدوارد كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، نيكو باز.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، براهيم دياز.