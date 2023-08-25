جهود وزارة العدل في تطوير منظومة التقاضي| فيديو

كشف الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، جهود وزارة العدل في تطوير منظومة التقاضي التي لم يتطرق لها أحد طوال سنوات طويلة لا سيما إدخال الميكنة والتطوير الإلكتروني في هذا الجانب.

تطوير منظومة التقاضي



وأشار عبدالله المغازي، خلال استضافته مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، إلى أنه رغم الجهود المبذولة لتطوير الشهر العقاري إلا أنه يحتاج مرونة أكثر، موضحا أن حجز الدور يصل أحيانا إلى شهر بعد التسجيل على موقع الشهر العقاري مما أفقدها الميزة الإلكترونية المتعلقة بالسرعة.



واقترح معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمحامي بالنقض، فتح مقرات أكثر للشهر العقاري بجانب تلك الموجودة في المولات، مطالبا وزارة العدل بتدريب الموظفين الوزارات والمحليات.



كما طالب بالاستفادة من مقرات الوزارات المختلفة مثلما حدث في النوادي والمولات وتدشين مقرات للشهر العقاري داخلها بعد تدريب الموظفين بهدف الاستفادة من التطوير الإلكتروني، قائلا: «ليس من المعقول التسجيل على موقع الشهر العقاري ثم بعد أسابيع استلم الأوراق.. يبقى أنا عملت إيه».



وأكد المحامي بالنقض، أن هناك إشكالية في إدراك بعض الموظفين للمفاهيم الحكومية التي تختلف من موظف لآخر، موضحا أن هناك جملة مدرجة في التوكيلات بـ«تعامل الجميع أمام جميع الجهات الحكومية» إلا أنه يواجه عراقيل من بعض الموظفين كمطالبته بكتابة الضرائب رغم أنه يُعد من الجهات الحكومية، لذلك يجب الاهتمام بالعناصر البشرية وبمزيد من الميكنة.

