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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الصفقات الجديدة تُزين قائمة بيراميدز لمعسكر تركيا

صفقات بيراميدز
صفقات بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة تركيا لخوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادا للموسم الجديد.

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الصفقات السوبر سلاح بيراميدز لتحقيق حلم التتويج الأول (شاهد)

وينطلق معسكر بيراميدز بداية من اليوم الجمعة ويستمر حتى ٧ سبتمبر المقبل في مدينة أنطاليا على سواحل تركيا.

قائمة بيراميدز لمعسكر تركيا 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ  

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - فيستون ماييلي - فخري لاكاي

ومن المنتظر أن يلحق الثنائي مصطفى فتحي ومهند لاشين ببعثة الفريق في تركيا خلال الساعات المقبلة عقب إنهاء بعض الإجراءات الخاصة.