من صلاح سالم للأوبرا.. حركة المرور صباح اليوم

شهد نفق الأزهر، صباح اليوم سيولة فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر انسابت حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر.

كما انتظمت حركة السيارات من مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، وايضًا بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وفى سياق اخر

جحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنا قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بسرقة غطاء بالوعة صرف بمركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أن (لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار)، وكذا ضبط المركبة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات بمسكن أحدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية... وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وفى سياق اخر نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع أهالى القنطرة غرب في إحباط محاولة للسطو المسلح على محل مصوغات ومجوهرات فى شارع التحرير بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.

تم القبض على أحد المتهمين وكان يرتدى نقابا ومتنكر فى زى سيدة، وجاء ذلك بعدما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورد بلاغ من "فاطمة. ع.ال" 52 عاما مسئولة عن محل صاغة فى شارع التحرير بالقنطرة غرب ومقيمة شارع مصر دائرة المركز.

وأفاد البلاغ بأنه أثناء تواجدها فى محل الصاغة المسئولة عنه ملك شقيقها فوجئت بتوقف دراجة بخارية "توك توك"، ونزل منها سيدة منتقبة ورجل يرتدي كمامة ودخلا إلى المحل وقامت السيدة المنتقبة فور دخولها المحل بفصل الكاميرات وكان بحوزة الرجل سلاح نارى وحاولا سرقة المشغولات الذهبية ولكنى استغثت بالأهالى فهرب الرجل الذى يحمل السلاح الناري بينما تم ضبط السيدة المنتقبة بمساعدة الأهالى والشرطة.

وتم التحفظ على السيدة المنتقبة وبمناقشتها بمعرفة الشرطة تبين أنه رجل يرتدي الملابس النسائية و يدعى " غ.س.ع" 21 عاما طالب.

وأكدت التحريات بأن المتهم تربطه صلة قرابة بالمبلغة وتبين سابقة عمله بالمحل وتم طرده بسبب سرقته لبعض المشغولات الذهبية من المحل، ولكنهم لم يحرروا محضر ضده واكتفوا بطرده من المحل.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع متهم آخر لا يعلم بياناته وجارى تحديده، وتم التحفظ على المتهم وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والقبض على المتهم الثانى.