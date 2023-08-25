الأمم المتحدة تُعيد فتح مقرها بجنيف بعد مشكلة أمنية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إعادة فتح مقرها الأوروبي في جنيف بسويسرا بعد أن أغلقته في وقت سابق بسبب مشكلة أمنية غير محددة.

وقالت المنظمة في بيان "يرجى العلم أن المشكلة في قصر الأمم قد تم حلها الآن. وأعيد فتح جميع نقاط الدخول".

ولم تقدم مزيدا من التفاصيل حول المشكلة الأمنية.

وكانت متحدثة باسم الأمم المتحدة قالت صباح الجمعة إن المنظمة الدولية أغلقت مقرها في جنيف بسبب "مشكلة أمنية مستمرة".

وأضافت أن "أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة تحقق في الأمر ومن المتوقع حله قريبا".

ويضم مبنى قصر الأمم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كما أنه مركز للدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.

مكتب الأمم المتحدة في جنيف (UNOG)، ومقره في قصر الأمم التاريخي، هو ثاني أكبر مركز للأمم المتحدة بعد مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يقع المرفق، وهو شهادة بارزة على فن العمارة في القرن العشرين، في حديقة أريانا الجميلة في جنيف، سويسرا.

ويعد قصر الأمم أحد أكبر مراكز المؤتمرات الدبلوماسية على مستوى العالم، ويتم تنظيم نحو 8000 اجتماع كل عام، ويعود تاريخ معظم غرف الاجتماعات إلى البناء الأصلي لقصر الأمم في الثلاثينات.

أنشأت عصبة الأمم، المعروفة باسم سلف الأمم المتحدة، في البداية أمانتها العامة في مبنى Hôtel National، المعروف اليوم باسم Palais Wilson، على طول شواطئ بحيرة جنيف.

وخلال الدورة الاستثنائية التي عُقدت في عام 1926 لمناقشة انضمام ألمانيا إلى العصبة، وافقت الجمعية على مسابقة معمارية دولية لبناء قصر الأمم؛ الموطن المستقبلي لعصبة الأمم.

وفي سياق آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن العالم يواجه تحديات وجودية، تأتي في مقدمتها أزمة المناخ، منوهًا أن مخاطر الفقر والمجاعة وانعدام المساواة تزداد، خاصة في الفترة الأخيرة.

وأضاف في كلمة له خلال جلسة الحوار رفيع المستوى، ضمن اجتماعات القمة الـ15 لتجمع بريكس بجنوب إفريقيا، صباح الخميس، أن ازدياد تلك المخاطر حول العالم، يتعارض مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

ونوه أن «النزاعات والأحداث الجيوسياسية تتأزم عالميًا»، قائلًا إن حرب روسيا وأوكرانيا أسفرت عن تداعيات وآثار سلبية.

وأشار إلى أن الاتجاه نحو عالم متعدد الأقطاب «إشارة إيجابية»، لافتًا في الوقت نفسه، إلى أن «الأمر ليس كافيًا لضمان عالم عادل».

وأكمل: «يجب أن نعمل من أجل إحلال السلام والاستقرار، يجب ألا ننسى أن الوضع في أوروبا بنهاية القرن الماضي كان متعدد الأقطاب؛ لكنه افتقد إلى آلياته، ما أدى إلى الحرب العالمية الأولى».

ولفت إلى أنه من أنصار فكرة «العالم متعدد الأقطاب»، المرتبطة بتعزيز هيكلية تعدد الأقطاب، والمبنية على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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