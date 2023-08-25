انتظام حركة السيارات بميدان التحرير ووسط العاصمة

انتظمت حركة سير السيارات، صباح اليوم الجمعة بميدان التحرير ومنطقة وسط العاصمة، مع انتظام بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وتشهد منطقة حلوان حالة من السيولة المرورية، وبالوصول إلى مسجد الشهيد حتى الكورنيش وتصل حتى القاهرة الوسطى.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما تتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية، سواء الحوادث أو الأعطال.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وفى سياق اخر

جحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنا قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بسرقة غطاء بالوعة صرف بمركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أن (لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار)، وكذا ضبط المركبة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات بمسكن أحدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية... وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.