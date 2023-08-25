نشرة أخبار التوك شو.. حقيقة تأجيل الدراسة وانتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

علق الإعلامي مصطفى بكري، على إعلان رئيس جنوب أفريقيا انضمام مصر و5 دول لتحالف البريكس، مشيرا إلى أن هذا التكتل نقطة تحول هامة، وستبدأ فعالياته مطلع الموسم القادم.

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مصطفى بكري يكشف أهمية انضمام مصر لتحالف البريكس (فيديو)



قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك هوسا بمنصات السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت جدلا كبيرا بشأن تراخيص البناء.

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محلية النواب: تراخيص البناء في القرى غير متوقفة.. فيديو



كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، كواليس التعامل مع الأعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتين خلال عبورهما للقناة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء

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أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة في قناة السويس.. فيديو



علق الإعلامي تامر أمين على الجدل الدائر حول إكانية انتقال محمد صلاح نجم المنتخب إلى اتحاد جدة السعودى أو البقاء فى نادى ليفربول.

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تامر أمين يعلق على إمكانية انتقال محمد صلاح للسعودية.. مش عيل صغير (فيديو)



كشف الإعلامي محمد علي خير، عن حقيقة ما يتردد في الفترة الماضية، حول إمكانية تأجيل الدراسة في مصر بسبب متحور كورونا الجديد، وذلك بعد ظهور متحور كورونا الجديد داخل مصر خلال الآونة الأخيرة.

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حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ظهور متحور كورونا الجديد في مصر (فيديو)



استنكر الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، تصريحات أحد الأشخاص الذي يزعم أنه منتمي إلى الأزهر، حول استطاعة الجن سرقة الذهب، قائلا: “هذا أمر عار تماما عن الصحة، ويدخل في طريق الدجل”.

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عالم أزهري يكشف حقيقة قدرة الجن على سرقة الذهب (فيديو)



علقت الدكتور سارة حجى، الباحثة المصرية على فوزها بجائزة أفضل بحث فى السرطان بألمانيا، مشيرة إلى أنها تخصصت فى الصيدلة والعلوم الحيوية.

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أول تعليق لباحثة مصرية حصلت على أفضل بحث في السرطان بألمانيا (فيديو)



قال الفنان محمد رمضان ، إن النجاح تاكبير لمسلسل جعفر العمدة دفع فريق العمل لتقديم جزء ثاني منه، معقبا: "نحن نحاول أن نجتهد في عملنا ونخاطب عقول الناس ونسعى لتقديم شيء يصدقه الجمهور ويعجبه".

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محمد رمضان يكشف سبب تقديم الجزء الثاني من جعفر العمدة (فيديو)



قال هشام شبيه البلوجر التركي ياسين جنكيز، إنه كان يعمل في السيراميك والمطاعم والفنادق وحاليا في الملابس ولن يتركها رغم شهرته لأنها مصدر رزقه الأساسي.

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شبيه ياسين جنكيز يكشف كواليس تقليده للبلوجر التركي (فيديو)

