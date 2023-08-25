الجدول الكامل لمباريات الجمعة في بطولة العالم لكرة السلة

تفتتح في تمام الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة بطولة العالم لكرة السلة للرجال في نسختها التاسعة عشرة والتي تقام بتنظيم مشترك بين الفلبين واليابان واندونسيا .

ستقام البطولة في ثلاث صالات مغطاة في الفلبين وصالة مغطاة في أندونيسيا وصالة مغطاة في اليابان .

صالات الفلبين هي صالة مول اوف آسيا التي تسع ١٦ الف متفرج وصالة ارنيتا كوليزيوم التي تسع ١٥ الف متفرج واخيرا صالة فلبين ارينا التي تسع ٥٥ الف متفرج وكان المقرر ان تستضيف المباراة النهائية الا ان اللجنة المنظمة قررت اقلمة المباراة النهائية في صالة مول اوف آسيا ارينا لأسباب تنظيمي وأسباب تتعلق بتصميم صالة فلبين ارينا حيث تتواجد المدرجات بعيدا عن الملعب بعض الشىء الى جانب

بعض الأمور الخاصة بالمواصلات و الاتصالات.

اما مباريات إندونيسيا فستقام في صالة إندونيسيا ارينا التي تسع ١٦ الف متفرج اما مباريات اليابان فستقام على صالة اوكيناوا وتسع ١٥ الف متفرج .

وتقام الجمعة ثمان مباريات تجمع منتخبات المجموعات من الاولى الى الرابعة على النحو التالي :

١١.٠٠ صباحا فنلندا - أستراليا

١١.٠٠ صباحا أنجولا - ايطاليا

١١.٤٥ صباحا المكسيك - مونتينجرو

١٢.١٥ مساءا لاتفيا - لبنان

٣.٠٠ مساءا جمهورية الدومينيكان - الفلبين

٣.١٠ مساءا ألمانيا - اليابان

٣.٣٠ مساءا مصر - ليتوانيا

٤.٣٠ مساءا كندا - فرنسا