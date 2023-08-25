أمطار رعدية تضرب جنوب سيناء الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها تفاصيل حالة طقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء.

يستمر سقوط الأمطار الرعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ويكون هناك اضطرابًا في الملاحة البحرية على خليج السويس، وتتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كيلومترا في الساعة.

بينما يتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3.5 متر.

اليكم درجات الحرارة :-

. طابا 37- 25.

. شرم الشيخ 39-

. رأس سدر 35- 26.

. الطور 35- 27.