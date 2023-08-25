ضبط المتهم بطمس لوحات سيارته

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".. تضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالإسكندرية).. وبمواجهته أقرر بصحة الواقعة وقيامه بإرتكاب المخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق أخر شنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، حملات مرورية مكثفة بالتحاليل الطبية للكشف عن السائقين متعاطى المواد المخدرة، وذلك للحد من حوادث الطرق والحفاظ على حياة المواطنين.

تواصل الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين والخارجين عن القانون منهم واستهدفت الشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق. وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وتكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

عززت قوات الإدارة العامة للمرور، ظهر اليوم الخميس من تواجدها بالشوارع والميادين والطرق السريعة، لتسيير حركة المرور، وذلك للحد من تكدسات الظهيرة التى تشهدها الطرق والميادين.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.