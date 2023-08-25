طريقة تحضير كيك البرتقال والشوفان اللذيذة

يُعد الشوفان من الحبوب الصحية والمشبعة وتتميز بفوائدها العديدة، لذا يمكن أن يتناولها الجميع، بكميات محسوبة، ويلجأ إليها متابعي الحمية الغذائية لخسارة الوزن كحل صحي ولذيذ، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائده وطريقة تحضير كيك صحية بالشوفان والبرتقال.

طريقة عمل كيك البرتقال والشوفان

المقادير

- دقيق : كوب

- الشوفان : نصف كوب

- سكر : نصف كوب

- برش البرتقال : 3 ملاعق كبيرة

- عصير البرتقال : 1 حبة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- حليب : ثلاث أرباع الكوب

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة كبيرة

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الدقيق، والشوفان، والسكر، وبرش البرتقال، في وعاء عميق، ثم اخلطي المكونات حتى تتداخل.

أضيفي الزيت النباتي، والحليب، والخلّ، وعصير البرتقال، والملح، والبيكنج صودا، والبيكنج باودر، ثم اخلطي المكونات حتى تحصلي على مزيج متجانس.

حضري صينية فرن، وادهنيها بالقليل من الزبدة وانثريها بالطحين.

اسكبي مزيج الكيك في الصينية، وأدخليها إلى الفرن لحوالي 45 دقيقة حتى تمام النضج.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه جانباً حتى يبرد.

اقلبي الكيك في طبق التقديم وقدّميه.

فوائد الشوفان

التخفيف من التهاب القولون التقرحي:

يُعدّ دقيق الشوفان سريع التحضير وجبة سهلة الهضم لمن يُعانون من التهاب القولون التقرحيّ؛ حيث إنّ هذا النوع من الشوفان يتعرّض لعمليّات تصنيعٍ أكثر، ممّا يُقلل من كميّة الألياف التي يحتويها، وقد أظهرت دراسةٌ أوليّةٌ نُشِرت في إحدى المجلات الطبية عام 2013 أنّ تناول مُنتج يحتوي على الشوفان بشكلٍ أساسيّ بالإضافة إلى بعض المُركبات الأخرى قد يساهم في التخفيف من أعراض التهاب القولون التقرحي لدى المرضى المصابين به بدرجة بسيطةٍ إلى متوسطة.

التخفيف من أعراض متلازمة القولون العصبي:

يُعاني المُصابون بمتلازمة القولون العصبي عادةً من الإمساك أو الإسهال في بعض الأحيان، وقد وُجد أنّ تناول بعض أنواع الأغذية قد يُقلل أو يزيد من شدّة هذه الأعراض، ويُعدُّ الشوفان من الأطعمة التي قد تُساعد في حالات الإمساك؛ حيثُ إنّه يحتوي على كميّةٍ جيّدةٍ من الألياف الذائبة في الماء التي تُشكّل كتلةً هُلاميةً في الأمعاء بعد تناولها، ممّا قد يُقلل من تقلّصات الأمعاء، وأظهرت أحدى الدراسات التي نشرتها المجلة والتي شارك فيها خمسون شخصاً من كبار السن تناولوا بسكويت نخالة الشوفان مرتين يوميّاً مُدة 12 أسبوعاً، وأظهرت النتائج أنّ تناول ألياف الشوفان يُساعد على التقليل من الإمساك بشكلٍ كبير، ويُحسّن من حركة الأمعاء، ومن الجدير بالذكر أنّ الشوفان يحتوي أيضاً على كميّةٍ قليلةٍ من الألياف غير الذائبة في الماء، والتي من شأنها أن تزيد من حركة الأمعاء، ولذلك فإنّ تناول الشوفان لا يُناسب المرضى الذين يُعانون من الإسهال، بل إنّه قد يزيد من سوء الحالة لديهم.

التخفيف من التهاب المفاصل:

يُساعد تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان عادةً على التخفيف من الالتهابات بشكلٍ عام ومنها التهاب المفاصل، وعلى الرغم من أنّ مُمارسة الرياضة تُساهم في تقوية العظام والعضلات، إلّا أنّها تضع عِبئاً على المفاصل، ولذلك فإنّه يجب التركيز على تناول الأغذية التي تُساعد على التعافي بعد التمارين الرياضية كوجبة من الشوفان وبعض الفواكه والمُكسرات واللبن مثلا بدلاً من البسكويت أو الفطائر المُحلاة.