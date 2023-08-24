دعوى قضائية ضد SpaceX بسبب ممارسات التوظيف التمييزية

رفعت وزارة العدل الأمريكية للتو دعوى قضائية ضد شركة SpaceX، زاعمة أن الشركة متورطة في ممارسات توظيف تمييزية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء. وتقول الدعوى إن هذه الممارسات حدثت بين عامي 2018 و2022 وأن شركة SpaceX "زعمت خطأً" أن قوانين مراقبة الصادرات تقصرها على توظيف المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين القانونيين.

بدأت وزارة العدل تحقيقاتها في عام 2020 عندما تلقى قسم حقوق المهاجرين والموظفين التابع للوزارة شكاوى بشأن التمييز بين الموظفين. قالت كريستين كلارك، مساعدة المدعي العام لقسم الحقوق المدنية بوزارة العدل، في بيان إن "التحقيق وجد أن شركة SpaceX فشلت في النظر بشكل عادل في طالبي اللجوء واللاجئين أو توظيفهم بسبب وضع جنسيتهم"، وأضافت أن هذا يرقى إلى "حظر" "بغض النظر عن مؤهلاتهم. وهذا انتهاك للقانون الاتحادي.



ووجد التحقيق أيضًا أن "مسؤولي التوظيف والمسؤولين رفيعي المستوى في SpaceX اتخذوا إجراءات أدت إلى تثبيط هؤلاء الأشخاص عن البحث عن عمل في الشركة".

تسعى الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل إلى الحصول على تعويضات ورواتب متأخرة لـ "طالبي اللجوء واللاجئين الذين تم ردعهم أو حرمانهم من العمل في SpaceX". كما أنها تسعى إلى فرض عقوبات مدنية وتغييرات في سياسة التوظيف من الشركة. ويزعم قسم حقوق المهاجرين والموظفين (IER) أن شركة SpaceX تجاهلت أمر استدعاء يتعلق بالدعوى في عام 2021، مما أجبر وزارة العدل على طلب من القاضي أن يأمر الشركة بالامتثال لطلبات المستندات.

افتتحت هيئة الإنصاف والمصالحة هذا التحقيق في عام 2020 بعد أن زعم المدعي فابيان هوتر وجود تمييز بعد خسارته مكانًا في SpaceX عندما سُئل عن حالة جنسيته أثناء مقابلة عمل. إنها تطلب من الضحايا المزعومين الآخرين التقدم والاتصال بالإدارة، خاصة إذا تم تثبيطهم من التقدم بطلب إلى SpaceX بسبب مخاوف تتعلق بالجنسية.

هل هذه هي الشركة الوحيدة التي يقودها إيلون ماسك والتي تواجه مشاكل قانونية فيما يتعلق بممارسات التوظيف ومعاملة الموظفين؟ بالطبع لا! واجهت شركة "Technoking of Tesla" التي نصبت نفسها بنفسها عقوبات عندما وجدت محكمة اتحادية أن Musk وجه تهديدات غير قانونية تتعلق بتعويضات الموظفين والنقابات. هناك أيضًا دعوى تشق طريقها عبر محاكم نيويورك تزعم أن ماسك وتسلا قاما بطرد العمال "انتقامًا من النشاط النقابي".

وزعمت دعوى كبيرة أخرى وجود بيئة عمل عنصرية في شركة تيسلا، والتي تمت تسويتها مؤخرًا بما يزيد قليلاً عن 3 ملايين دولار. رفع الموظفون مؤخرًا دعوى قضائية ضد Twitter / X بعد عمليات التسريح الجماعي للعمال التي قادها Musk. والقائمة تطول وتطول بالنسبة للرجل الذي اعتاد أن يصرح مرارًا وتكرارًا أنه يريد ببساطة إنقاذ العالم. في الوقت الحاضر، يقضي معظم وقته في نشر منشورات مثيرة للجدل حول X ويتم التحقيق معه بتهمة بناء بيوت زجاجية حرفية باستخدام أموال شركة Tesla.