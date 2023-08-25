ضبط أصحاب فيديو إضرام النيران في أسلاك الكهرباء بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام شخصين بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بقطعة أرض بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة مقيمان بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بإضرام النيران ببعض الأسلاك الكهربائية سبق سرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبيعها لشخصين (مالك مخزن "له معلومات جنائية"، وآخر - مقيمان بدائرة القسم) تم ضبطهما ، وبحوزتهما (2) جوال بداخلهما بعض الأسلاك الكهربائية ، وبمواجهتهما إعترفا بعلمهما بأن الأسلاك من متحصلات واقعة سرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جهة أخرى مكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها طفل مقيم بدائرة القسم مصاب بشرخ بالجمجمة إثر إدعاء مصادمة.

بالإنتقال وبسؤال والدة المصاب قررت بأنه حال لهو نجلها المصاب أمام العقار سكنهما إصطدمت به سيارة "مينى باص" ولاذ قائدها بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة وضبط قائدها (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته ، إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بإنصرافه من محل الواقعة خشية تعدى الأهالى عليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.