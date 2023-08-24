أوبر ترفع الحد الأدنى لسن السائقين إلى 25 عامًا

رفعت أوبر الحد الأدنى لسن السائق في كاليفورنيا إلى 25 عامًا، بعد أن كان 19 عامًا، كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس في البداية. يُزعم أن الشركة غيرت السياسة بسبب ارتفاع تكاليف التأمين على السيارات التجارية في الولاية. ومع ذلك، فهو يؤثر فقط على الاشتراكات الجديدة؛ سيظل السائقون الذين تمت الموافقة عليهم بالفعل قبل يوم الأربعاء مؤهلين.

وفي بيان لموقع Engadget، عزت أوبر القرار إلى أسعار التأمين في الولاية وبيئة التقاضي. كتب متحدث باسم أوبر في بيان عبر البريد الإلكتروني لموقع Engadget: "إن متطلبات التغطية التأمينية في كاليفورنيا لمشاركة الرحلات أعلى بلا أساس من أي سيارة أخرى على الطريق تقريبًا: ما يصل إلى ثلاثين ضعف سيارات الأجرة وثلاثين ضعفًا من المركبات الشخصية". "ونتيجة لهذه المتطلبات غير المتوازنة، أنشأ محامو الإصابات الشخصية صناعة منزلية متخصصة في مقاضاة منصات مشاركة الرحلات مثل منصاتنا، مما دفع تكاليف التأمين التجاري التي فرضتها ولاية كاليفورنيا لشركة أوبر إلى الارتفاع بأكثر من 65٪ في عامين فقط. ومن خلال زيادة متطلبات العمر للسائقين الجدد إلى 25 عامًا، نأمل في التخفيف من نمو تلك التكاليف.



وكتب المتحدث باسم أوبر: "نأمل في العمل مع المشرعين وقادة السياسات وخبراء الصناعة لمناقشة التغييرات التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تحسين تجربة جميع السائقين في كاليفورنيا".

الحد الأدنى الجديد للعمر يضع أوبر على قدم المساواة مع شركة ليفت، التي تتطلب بالفعل أن يكون عمر جميع السائقين في الولايات المتحدة 25 عامًا أو أكثر. لن تنطبق القواعد المحدثة على سائقي Uber Eats، الذين لا يزال بإمكانهم توصيل الطلبات بعمر 19 عامًا.

انتعشت أعمال أوبر مرة أخرى منذ تراجعها خلال ذروة الوباء. وأعلنت عن أول أرباح تشغيلية ربع سنوية لها في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى زيادة بنسبة 22 في المائة في الرحلات.