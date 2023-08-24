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الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بجنوب سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم أوائل الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والثانوية الفنية ومنحهم شهادات تقدير ومكافأة مالية.

 وذلك في الاحتفالية التي أقامتها المحافظة على مسرح مقصد العائلة في العاصمة طور سيناء، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والشبابية.

وجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج خلال المحلة الجامعية المقبلة، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.
 