تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بجنوب سيناء

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم أوائل الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والثانوية الفنية ومنحهم شهادات تقدير ومكافأة مالية.

وذلك في الاحتفالية التي أقامتها المحافظة على مسرح مقصد العائلة في العاصمة طور سيناء، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والشبابية.

وجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج خلال المحلة الجامعية المقبلة، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

