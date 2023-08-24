قناة البث المباشر لـ CNN تأتي إلى Max في سبتمبر

استمرت قناة CNN + بالكاد لأكثر من شهر قبل أن تقوم شركة Warner Bros. Discovery بسحب القابس العام الماضي وسط تقارير عن انخفاض أعداد المشاهدين بشكل كبير. لكن الشركة لا تزال تعتقد أن هناك مجالًا للأخبار المباشرة من CNN عبر خدمة البث المباشر.

إنها تجلب CNN Max إلى جميع مستويات Max في الولايات المتحدة دون أي تكلفة إضافية في 27 سبتمبر. وقالت WBD في بيان صحفي إن الخدمة الجديدة على مدار الساعة "ستكون جزءًا من نسخة تجريبية مفتوحة للأخبار التي ستمكن من تجربة ميزات المنتج وعروض المحتوى وسرد القصص الأصلية، كل ذلك مع المدخلات والتعليقات من مجتمع ماكس". .



ستحتوي CNN Max على برامج أصلية، بالإضافة إلى برامج حية من CNN US وCNN International. تشمل العروض الجديدة غرفة أخبار CNN مع جيم أكوستا، وراهيل سولومون، وأمارا ووكر، وفريدريكا ويتفيلد، وغرفة أخبار CNN مع جيم سيوتو. ستحتوي قناة البث أيضًا على العديد من أعمدة CNN، مثل Amanpour وAnderson Cooper 360 وThe Lead with Jake Tapper وThe Situation Room مع Wolf Blitzer.

وفي الوقت نفسه، ستقوم WBD بإعادة تسمية مركز Max’s CNN Originals إلى CNN Max. برامج CNN غير الإخبارية مثل أنتوني بوردان: أجزاء غير معروفة وستانلي توتشي: البحث عن إيطاليا ستكون متاحة من خلال هذا المركز، إلى جانب القناة الجديدة التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وأكثر من 900 حلقة من البرامج الجديدة والكلاسيكية.

ربما تكون CNN Max رهانًا أقل خطورة على WBD من CNN +. وأنفقت CNN مئات الملايين من الدولارات في هذا المسعى. كانت CNN+ أكثر تركيزًا على الشخصية، في حين يبدو أن CNN Max ستتوافق مع نهج CNN المناسب للأخبار. من المفترض أن يساعد وجود مزيج من CNN والبرامج الأصلية في خفض التكاليف أيضًا.