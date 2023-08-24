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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نسف القطار.. المستشار ناجي شحاتة يكشف تفاصيل وضعه على قائمة الاغتيالات (فيديو)

المستشار ناجي شحاتة،
المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات سابقا

قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن القضاة فوجئوا أثناء انعقاد الجمعية العمومية للقضاة، بأشخاص ظنوا أنهم عمال للبوفيه، مضيفا:" “مروا علينا وفوجئنا أنهم يوزعون قائمة مكتوب فيها أنها قائمة باغتيال الكفرة، وفوجئت بوجود اسمي فيها وذلك أيام جماعة الإخوان الإرهابية”.

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وأضاف  المستشار ناجي شحاتة في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "عندما توليت محكمة جنايات أسيوط، حكمت على مسؤول التنظيم العسكري بالجماعة، عام 1998 بالسجن 10 سنوات، وذلك بتهمة الشروع في قتل ضابط في أمن الدولة، ولم تنس الجماعة هذا الحكم".

فوجئت بخطابات تأتيني وأنا في استراحة أسيوط بأنهم سينسفون القطار

وتابع المستشار ناجي شحاتة : "هذه الجماعة من سماتها أنها لا تنسى، وكل من وقف في طريقها تعتبره هدف، وفوجئت بخطابات تأتيني وأنا في استراحة أسيوط بأنهم سينسفون القطار، وفي البيت كتبوا على جدران السلم عبارة (الويل للقاتل)، وغيرها من القضايا".