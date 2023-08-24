محافظ جنوب سيناء يصدق على 50 منحة لأوائل الدبلومات الفنية

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الخميس، على 50 منحة للدبلومات الفنية، وعلى رأسهم دبلوم الصنايع في الكليات والمعاهد المختلفة على أن يكون النصيب الأكبر لطلاب دبلوم الصنايع بمختلف أقسامه.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم اليوم في مدينة طور سيناء لأوائل الشهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية المختلفة.

وأكد المحافظ، أنه تقرر زيادة منح طلاب الدبلومات الفنية من 20 منحة إلى 50 منحة؛ وذلك لتشجيع الطلاب على الاستمرار في التفوق.

وأوضح اللواء خالد فودة أنه سيتم تخفيض 1000 جنيه لأوائل الدبلومات الفنية بالثانوي الفندقي والراغبين في الالتحاق بمعاهد السياحة والفنادق وكليات السياحة الخاصة، وذلك كمساهمة من المحافظة مع أبناءنا طلاب جنوب سيناء.

وكشف المحافظ، أن الـ 50منحة سيكون منها 20 لطلاب دبلوم الصنايع، و10 للزراعي و10 للتجاري و10 للثانوي الفندقي.

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه عقب تشغيل المنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة سيكون لخريجي دبلومات الصنايع مستقبل كبير، وسيكون لهم الأولوية في التعيين بالمهن المختلفة.

وكرم المحافظ عدداً كبيراً من أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية في احتفالية كبرى أقيمت مساء اليوم الخميس، على مسرح العائلة.