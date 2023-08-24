ضبط سائق صدم طفلا فى بدر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها طفل مقيم بدائرة القسم مصاب بشرخ بالجمجمة إثر إدعاء مصادمة.



بالإنتقال وبسؤال والدة المصاب قررت بأنه حال لهو نجلها المصاب أمام العقار سكنهما إصطدمت به سيارة "مينى باص" ولاذ قائدها بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة وضبط قائدها (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته ، إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بإنصرافه من محل الواقعة خشية تعدى الأهالى عليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.

ومن جهة أخرى استدرج عاطل فتاة معاقة من ذوى الاحتياحات الخاصة وتعدى عليها جنسيا، بمنطقة برج العرب غرب الاسكندرية، ولاذ بالفرار إلا ان الاجهزة الامنية نجحت فى أللقاء القبض عليه نفاذا لقرار النيابة العامة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير امن الاسكندرية ،إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد ببلاغ من والده المجني عليها اتهمت فيه احد الاشخاص بالتعدي على ابنتها وإغتصابها بدائرة القسم.

واضافت والدة المجني عليها ،ان ابنتها المجني عليها من ذوي الاعاقة وقدمت كارنية يفيد ذلك ،وان المتهم قام بارتكاب الواقعة ، مستغلا في ذلك كون المجني عليها من ذوي الاحتياجات الخاصه ، ومسلوبة الإرادة، وتعدي عليها.

وتبين من التحريات صحة الواقعة و ان المتهم " ط.ر.ا" عاطل ، استدرج المجني عليها " ر.ن.ال" 21 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة ، الي أحد الأماكن الخالية بقطعة أرض فضاء وتعدي عليها جنسيا ثم لاذ بالفرار.

عقب تقنين الاجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، وجرى إعداد عرض قانوني داخل سراى النيابة تعرفت من خلاله المجني عليها على المتهم.