جامعة الأقصر تقرر إعفاء طلاب حلايب وشلاتين من الرسوم الدراسية

قرر مجلس جامعة الأقصر، في جلسته رقم 54، إعفاء طلاب حلايب وشلاتين من الرسوم الدراسية للعام الجامعي 2024/2023م.

وكانت الجلسة قد شهدت الموافقة على تعيين مدرسين جدد بكليتي الطب، والحاسبات والمعلومات، فتم تعيين الدكتور عمرو أبوالعباس محمود – المدرس المساعد بقسم النساء والتوليد – كلية الطب؛ في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية، كما تم تعيين الدكتورة سعاد عبدالبديع عطيه العفيفي – في وظيفة مدرس – بقسم (نظم المعلومات) – كلية الحاسبات والمعلومات.

في سياق ذات الصلة، كانت الجامعة قد عقدت مجلس المكتبات، بحضور الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

واستعرض المجلس سير العمل الخاص بتدريب أعضاء المكتبات الرقمية، بمكتبات الكليات؛ وذلك في سبيل رفع كفاءة العمل بالمكتبات الرقمية بالجامعة؛ بما يخدم البحث العلمي بكليات الجامعة،

ووافق المجلس على عقد دورات تدريبية على كيفية العمل بالمكتبة الرقمية، للسادة معاوني أعضاء هيئة التدريس، والسادة أمناء المكتبات بكليات الجامعة بالإدارة المركزية، في إطار تفعيل خطة الجامعة لرفع كفاءة العمل بالمكتبات الرقمية.

وناقش المجلس عدد من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول الأعمال؛ لدعم مكتبات الكليات بالجامعة بالكتب والوثائق، وتطوير العمل بها، فضلًا عن تخصيص مبلغ مالي لمكتبة كلية العلوم.

