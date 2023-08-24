طارق السيد يكشف عن قرب عودة شلبي وأوباما لتدريبات الزمالك

كشف طارق السيد، نجم الكرة المصرية السابق، عن قرب مشاركة الثنائي مصطفى شلبي ويوسف أوباما لاعبي الزمالك في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة.

ونشر طارق السيد عبر حسابه علي "فيس بوك "بعد التعافي من الإصابة مصطفى شلبى وأوباما جاهزين لبداية فترة الإعداد.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور باستقالة جماعية في الأيام القليلة الماضية، بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك نظرًا للحجز على الأرصدة في البنوك.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت رسميا عن تعيين اللجنة الثلاثية للزمالك لتسيير شئون الزمالك وتضم كلا من: اللواء حسن موسي حسن عبدالكافي مديرا تنفيذيا، أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا، أيمن عبدالمنعم أبوسريع مديرا للنشاط الرياضي.