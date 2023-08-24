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أسما شريف منير حليقة الرأس بفستان مكشوف وظهور صادم في افتتاح مهرجان القاهرة للدراما (شاهد)
الخميس 24 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أحمد فهمي: العلمين الجديدة من أجمل مدن العالم (فيديو)

الفنان أحمد فهمي
الفنان أحمد فهمي

كشف الفنان أحمد فهمي، عن رأيه  في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلا:"ربط الفن بالسياحة أمر ذكي".

وقال أحمد فهمي في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم :" مدينة العلمين الجديدة من أحلى مدن العالم، وتم ربط الفن بالسياحة  بالفن بفعاليات رياضية وفنية متنوعة داخل المهرجان".

وأضاف أحمد فهمي: “مصر دولة رائدة على مستوى الفن  واختيار مكان إقامة مهرجان العلمين موفق جدا ”

 نجاح أغنية اختياراتي لأحمد سعد من فيلم مستر إكس

وعن نجاح أغنية اختياراتي لأحمد سعد من فيلم مستر إكس، قال أحمد فهمي:" توقعت النجاح الكبير لأغنية اختياراتي قبل عرضها وهو ما حدث بالفعل بعد طرح الأغنية".