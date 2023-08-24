أحمد فهمي: العلمين الجديدة من أجمل مدن العالم (فيديو)

كشف الفنان أحمد فهمي، عن رأيه في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلا:"ربط الفن بالسياحة أمر ذكي".

وقال أحمد فهمي في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم :" مدينة العلمين الجديدة من أحلى مدن العالم، وتم ربط الفن بالسياحة بالفن بفعاليات رياضية وفنية متنوعة داخل المهرجان".

وأضاف أحمد فهمي: “مصر دولة رائدة على مستوى الفن واختيار مكان إقامة مهرجان العلمين موفق جدا ”

نجاح أغنية اختياراتي لأحمد سعد من فيلم مستر إكس

وعن نجاح أغنية اختياراتي لأحمد سعد من فيلم مستر إكس، قال أحمد فهمي:" توقعت النجاح الكبير لأغنية اختياراتي قبل عرضها وهو ما حدث بالفعل بعد طرح الأغنية".