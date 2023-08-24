مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين بكليات جامعة الأقصر
اعتمد مجلس جامعة الأقصر، برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 54، مواعيد الكشف الطبي على الطلاب المستجدين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023/2024م، علي أن تكون خلال الفترة من 10 سبتمبر 2023 وحتى 21 سبتمبر 2023م.
وقرر المجلس إعفاء طلاب حلايب وشلاتين من الرسوم الدراسية للعام الجامعي 2023/2024م.
كما اعتمد مجلس الجامعة، الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2023/2024م، علي أن يكون موعد إمتحانات الدور الثاني (دور أكتوبر) يوم الأحد الموافق 13/10/2024م.
ووافق المجلس على إنشاء مكتب التعليم المدمج بالجامعة، وعقد شراكة مع جامعتي المنيا وعين شمس.
ووافق المجلس على تعيين الدكتور عمرو أبوالعباس محمود – المدرس المساعد بقسم النساء والتوليد – كلية الطب؛ في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية، كما تمت الموافقة على تعيين الدكتورة سعاد عبدالبديع عطيه العفيفي – في وظيفة مدرس – بقسم (نظم المعلومات) – كلية الحاسبات والمعلومات.