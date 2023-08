تحديث No Man’s Sky يجلب الروبوتات الواعية والقتال من سفينة إلى أخرى

هل كانت هناك لعبة مثل No Man’s Sky من قبل؟ لقد كانت ميتة عند إطلاقها قبل سبع سنوات، لكن المطور Hello Games قام بتحديث العنوان بشكل منهجي، مضيفًا ميزات جديدة، مما أدى إلى زيادة شعبيتها بشكل مطرد وتجاوز في النهاية التوقعات العالية للإصدار الأصلي للعبة. ولتحقيق هذه الغاية، كانت هناك بالفعل ثلاثة تحديثات قوية إلى حد ما هذا العام وحده، ولكن استعد لتحديث رابع. قام المطور للتو بإسقاط No Man’s Sky: Echos للاحتفال بالذكرى السابعة لبطاقة الفضاء المفضلة لدى الجميع.

يجلب التحديث بعض عناصر اللعب الجديدة والأنيقة، مثل سباق الروبوتات الواعية التي تعد بـ "محتوى قصة غني وجديد" والقدرة على إنشاء الصورة الرمزية للروبوت الخاصة بك للمعارك وجمع الموارد. اعتمد على الكثير من المهام التي تتمحور حول الروبوتات وجميع أنواع الموارد التابعة لجمعها واستخدامها في مشاريع البناء.



تخضع المعارك الفضائية أيضًا إلى إصلاح شامل هنا، مع التركيز على "معارك الفضاء الضخمة" مع سفن شحن القراصنة. مع Echos، تستطيع سفن الشحن مواجهة سفن الشحن الأخرى لأول مرة، مما يؤدي إلى بعض المواجهات الفضائية الملحمية والقذرة حقًا. هناك أيضًا آليات جديدة للدفاع عن الأساطيل من القراصنة.

هذان هما أهم نقطتين بارزتين، لكن التحديث لا يتوقف عند هذا الحد. يمكن للاعبين الآن العثور على الأسلحة الخردة وتداولها، بما في ذلك سلاح أطلس الذي تم إصداره للتو. يوجد أيضًا متحف ثلاثي الأبعاد جديد يتيح لك عرض اكتشافاتك المفضلة في قاعدتك ليتمكن اللاعبون الآخرون من زيارتها.



بالإضافة إلى عناصر اللعب، يعمل Echos على إصلاح الأخطاء وتحسين "جودة العرض والاستقرار والأداء". يحصل لاعبو PSVR2 على تعزيز للرسومات من خلال العرض المفضل، ويحصل مشغلو Switch على مقاومة التعرج للحصول على مرئيات أكثر وضوحًا في كل من الوضع المحمول والإرساء.

بالطبع، من المحتمل أن يكون هناك سبب وراء قيام Hello Games بإصدار هذا التحديث الآن، في نهاية أغسطس. لم يكن لدى No Man’s Sky مطلقًا أي منافسة في هذا النوع من ألعاب "الطيران حول الكون والأبله"، لكن Starfield من Bethesda سيتم إطلاقها في 6 سبتمبر.