مستشارو الأمن القومي لأمريكا ودول أوروبية يدعمون أوكرانيا في حربها

أكد مستشارو الأمن القومي لكل من أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا دعم "أوكرانيا" في حربها ضد روسيا، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية"، مساء اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع نظرائه من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن مستشاري الأمن القومي الغربيين أكدوا استمرار تجميد أصول روسيا لمسؤوليتها عن الحرب على أوكرانيا، كما شددوا على دعمهم لاستعادة النظام الدستوري في النيجر ودعم قرارات إيكواس بهذا الصدد.

التزام الولايات المتحدة بالدعم الثابت والدائم لأوكرانيا

وفي سياق مُتصل، جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، التزام الولايات المتحدة بالدعم الثابت والدائم لأوكرانيا، تزامنًا مع الاحتفال بيوم استقلال أوكرانيا.

وقال بايدن، في بيان نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "اليوم، يحتفل شعب أوكرانيا مرة أخرى بيوم استقلاله. وفي يوم الاستقلال هذا، كما حدث منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لأول مرة في عام 2014، يدافع النساء والرجال الأوكرانيون الشجعان عن أوكرانيا ضد الاعتداءات على المبادئ الأساسية الضرورية لكل دولة على هذا الكوكب - السيادة والسلامة الإقليمية. إنهم يظهرون للعالم مرة أخرى أن الحرية تستحق القتال من أجلها".

وأضاف بايدن، في بيانه اليوم، إن الأمريكيين متحدون ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "اليوم، يقف الأمريكيون في جميع أنحاء البلاد متحدين مع شعب أوكرانيا، إن التزامنا باستقلال أوكرانيا ثابت ودائم".

وتابع بايدن: "آمل بصدق أن يتمكن الأوكرانيون في العام المقبل من الاحتفال بيوم استقلالهم بسلام وأمان، وأن يعرفوا كيف ألهمت شجاعتهم غير العادية العالم، فليكن يوم استقلال أوكرانيا بمثابة تذكير بأن قوى الظلام والسيطرة لن تطفئ أبدًا شعلة الحرية التي تعيش في قلب الأشخاص الأحرار في كل مكان".

وتأتي تعليقاته بعد أن ناقش المرشحون الرئاسيون الجمهوريون ما إذا كان ينبغي إرسال المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا.