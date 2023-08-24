NVIDIA تسجل أرباحًا ضخمة بفضل أعمالها في شرائح الذكاء الاصطناعي

إذا كنت تتساءل من الذي يحقق أكبر قدر من الأموال من طفرة الذكاء الاصطناعي، فقد يكون لدى NVIDIA الإجابة في أحدث تقرير للأرباح. وأعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 13.51 مليار دولار في الربع الثاني، أي أكثر من ضعف الإيرادات التي حققتها العام الماضي والتي بلغت 6.7 مليار دولار، وحطمت توقعات السوق. علاوة على ذلك، فقد حصلت على 6.18 مليار دولار من صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، أي تسعة أضعاف المبلغ الذي حققته في الربع الثاني من عام 2022 وهو 656 مليون دولار.

كان أداء قطاع الألعاب في NVIDIA جيدًا أيضًا، وذلك بفضل إيرادات الربع الثاني البالغة 2.49 مليار دولار، بزيادة 22 بالمائة عن العام الماضي. خلال هذا الربع، بدأت في شحن وحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 4060 ذات الميزانية المحدودة، وأعلنت عن Avatar Cloud Engine (ACE) للألعاب وشهدت إضافة 35 لعبة DLSS بما في ذلك Diablo IV. (في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت النقاب عن DLSS 3.5 المصمم لاستخدام الذكاء الاصطناعي لجعل ألعاب تتبع الأشعة تبدو أفضل.)



لكن قطاعات الذكاء الاصطناعي ومركز البيانات هي التي دفعت NVIDIA إلى آفاق جديدة. وشهدت إيرادات قياسية بلغت 10.32 مليار دولار في هذا القطاع وحده، بزيادة 141 بالمائة عن الربع الأول من عام 2023 و171 بالمائة عن العام الماضي.

في وقت سابق من هذا العام، قال الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ إنه في عام 2018، كانت لدى NVIDIA لحظة "الرهان على الشركة" عندما بدأت في استخدام الذكاء الاصطناعي لتشغيل DLSS، "وبينما كنا نعيد اختراع CG باستخدام الذكاء الاصطناعي، كنا نعيد اختراع وحدة معالجة الرسومات للذكاء الاصطناعي". وأضاف لاحقًا أن "المستقبل هو نموذج لغة كبير (LLM) في مقدمة كل شيء تقريبًا،" من المؤثرات البصرية إلى الصناعات الثقيلة.

إن بصيرة NVIDIA تؤتي ثمارها الآن من خلال وحدة معالجة الرسوميات H100 Tensor Core الرائدة للشركة. كما أنها تقوم ببناء أنظمة أكثر تعقيدًا مثل صندوق HGX، الذي يضع ثمانية وحدات معالجة رسوميات H100 في جهاز كمبيوتر واحد. كل ذلك ساعدها على خلق تدفقات نقدية هائلة مع إنفاق كبار العملاء بشكل كبير على تقنية NVIDIA GPU لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة - مثل Microsoft مع قطاع Azure الخاص بها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الشركة للبرامج والتطبيقات المخصصة يجعل من الصعب على العملاء التبديل بين المنافسين مثل AMD. وقالت كوليت كريس، المديرة المالية لشركة NVIDIA، في مكالمة هاتفية للمحللين: "تتضمن منتجات مركز البيانات لدينا قدرًا كبيرًا من البرامج والتعقيد مما يساعد أيضًا في تحقيق الهوامش الإجمالية".

كل ذلك أدى إلى عاصفة كاملة من الربح. وقال هوانج في بيان: "خلال هذا الربع، أعلن كبار مقدمي الخدمات السحابية عن بنى تحتية ضخمة لـ NVIDIA H100 AI. وأعلن مقدمو أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات الرائدة في المؤسسات عن شراكات لجلب NVIDIA AI إلى كل صناعة. السباق مستمر لتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي". "تنتقل الشركات في جميع أنحاء العالم من الأغراض العامة إلى الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي التوليدي." وتتوقع الشركة المزيد في المستقبل، وتتوقع إيرادات تبلغ حوالي 16 مليار دولار للربع الثالث.