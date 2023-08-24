شاهد.. لاميتا فرنجية بدون ملابس أمام حمام السباحة

تنجذب النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية للأزياء المثيرة لتبرز منحنيات قوامها بشكل مثير ولاقت مما عارضها لكثير من الانتقادات الكثيرة.

لاميتا فرنجية بالتايجر المثير أمام حمام السباحة

ونشرت لاميتا فرنجية ببعض صورها لأحدث إطلالتها التي شاركت متابعيها بها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الاشهر انستجرام.

وبدت لاميتا بإطلالة صيفية جريئة وهي تستجم بالعطلة الصيفية أمام حمام السباحة، حيث ارتدت مايوه جرئي صمم من قماش اللاميه بالتايجر المثير.

اما من الناحية الجمالية، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بعفوية وراء ظهرها ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها مه تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية (15 نوفمبر 1981 -)، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.