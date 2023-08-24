آبل تدعم مشروع قانون الحق في الإصلاح في كاليفورنيا

أيدت شركة آبل رسميًا مشروع قانون حق السيناتور سوزان تالامانتيس إيجمان في الإصلاح في كاليفورنيا، وفقًا لموقع iFixit. وتقول رويترز إن عملاق التكنولوجيا أرسل خطابًا إلى المشرعين في الولاية، يحثهم فيه على تمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 244، الذي يتطلب من الشركات تزويد المستهلكين ومقدمي الطرف الثالث بتشخيصات الإصلاح وقطع الغيار اللازمة حتى يتمكنوا من إصلاح منتجاتهم. ووصف كايل وينز، الرئيس التنفيذي لشركة iFixit، تأييد شركة Apple بأنه "لحظة فاصلة بالنسبة لحقوق المستهلك". وقال إنه "يبدو أن جدار برلين لاحتكارات إصلاح التكنولوجيا بدأ في الانهيار، حجرًا تلو الآخر"، لأن إقرار مشروع القانون قد يؤدي إلى سوق أكثر تنافسية تقدم إصلاحات أرخص.

إذا أصبح SB 244 قانونًا، فإن الأجزاء والأدوات والوثائق اللازمة لإصلاح المنتجات التي تتراوح تكلفتها بين 50 دولارًا و100 دولار يجب أن تكون متاحة في الولاية لمدة ثلاث سنوات بعد آخر تاريخ لتصنيعها. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون مواد إصلاح المنتجات التي تزيد قيمتها عن 100 دولار متاحة لمدة سبع سنوات. مع تطبيق هذه القواعد، لا يمكن للمصنعين رفض إتاحة المعلومات أو المكونات بعد انتهاء فترات الضمان للأشخاص. سيتم تغريم الشركات التي تنتهك القانون بمبلغ 1000 دولار يوميًا للانتهاك الأول، و2000 دولار للمخالفة الثانية، و5000 دولار يوميًا لمزيد من الانتهاكات بعد ذلك.



كما يشير موقع iFixit، فإن شركة Apple لديها تاريخ طويل في معارضة قواعد الحق في الإصلاح، وقالت سابقًا إن نبراسكا ستصبح "مكة للقراصنة" عندما يتم تقديم مشروع قانون في الولاية. ومع ذلك، على مدى السنوات القليلة الماضية، أظهر عملاق التكنولوجيا علامات تغيير في موقفه. في عام 2021، أعلنت شركة Apple أنها ستبدأ في بيع قطع الغيار والأدوات مباشرة للمستهلكين وستقدم أيضًا أدلة إصلاح لمساعدتهم على إصلاح أجهزة iPhone وMac الخاصة بهم بأنفسهم. وبحسب ما ورد كتبت شركة أبل في رسالتها: "نحن ندعم "SB 244" لأنه يتضمن متطلبات تحمي سلامة المستخدمين الفرديين وأمنهم بالإضافة إلى الملكية الفكرية لمصنعي المنتجات".

ويبقى أن نرى ما إذا كان تأييد شركة أبل يمكن أن يمنح مشروع القانون في النهاية الدعم الذي يحتاج إلى الموافقة عليه. قدم إيجمان قانون الحق في الإصلاح في كاليفورنيا في عام 2018، لكن مشروع القانون لم يتمكن من حشد دعم كبير إلا هذا العام. ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع القانون، ومن المقرر أن تعقد جلسته النهائية الأسبوع المقبل. بعد ذلك، سيتعين طرحه للمناقشة والموافقة عليه للمرة الأخيرة من قبل المشرعين قبل أن يتمكن الحاكم من التوقيع عليه ليصبح قانونًا.