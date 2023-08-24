المجلس الوطني الفلسطيني يُرحب بالبيان الختامي لـ "بريكس"

رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بالبيان الختامي لمؤتمر مجموعة قمة "بريكس" الخامس عشر الذي عقد في جمهورية جنوب إفريقيا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.

وقال المجلس في بيان صادر عن رئاسته، إن هذا الموقف هو انتصار لعدالة القضية الفلسطينية، وتعبير عن الوقوف مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه الوطنية المشروعة، وإدانة ورفض الاحتلال وممارساته الإجرامية في الأراضي المحتلة، وعربدة وجرائم المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينين، وانتهاكاتهم المستمرة.

الحق الفلسطيني وإنهاء الاحتلال

وشكر المجلس جميع الدول المشاركة في المؤتمر، وخاصة الدولة المضيفة، جنوب إفريقيا، التي وقفت دائما إلى جانب الحق الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، ودعاها إلى الاستمرار في الضغط لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من ناحية أخرى، أكد رئيس فلسطين، محمود عباس "أبو مازن"، أهمية انعقاد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في "مصر" كخطوة جادة ومُهمة على طريق تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الخطيرة والصعبة التي تمر بها فلسطين والعالم أجمع، لافتًا إلى أن هناك خطوات لاحقة سيتم عملها لاستكمال ما جرى في مدينة العلمين، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال ترؤس أبو مازن، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الثوري لحركة "فتح"، بحضور أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح".

كما أكد أبو مازن، أن الفلسطينيين لن يسمحوا بتمرير المخططات الإسرائيلية الرامية لتكريس الاحتلال وديمومته عبر تطبيق خطط الضم والتوسع العنصري، وتطبيق نظام الأبارتايد، وجر الأوضاع إلى مربع العنف والتصعيد للتهرب من الالتزامات الواجبة عليه.