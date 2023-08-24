إزالة تعديات على أراضي زراعية فى القوصية بأسيوط
أزالت الوحدة المحلية بمير فى القوصية بأسيوط حالة تعد في حوض الطبال بزمام مير. يتمثل هذا التعدي في ردم حفر أساسات تغطي مساحة 150 مترًا. كما تمت إزالة حالتين أخريين في حوض أبو العلا بالصبحة، الأولى عبارة عن فك شده خشبية لعمل سملات تغطي مساحة 50 مترًا، والثانية عبارة عن فك شده خشبية لأعمدة الدور الأرضي بمساحة 130 مترًا.
قامت صفاء بدوي، رئيس الوحدة المحلية، بالإشراف على عملية الإزالة بالتعاون مع المسئولين عن الأملاك والتنظيم والزراعة. وأكد اللواء محمد عزت على أهمية تنفيذ قرارات الإزالة وإتخاذ إجراءات فورية لإزالة المخالفات في جميع التعديات بقوة وحزم.
تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة للوحدة المحلية بمير في مكافحة التعديات وإعادة المناطق إلى حالتها الطبيعية وتنظيم البنية التحتية للمدينة. تأكيدًا على أهمية احترام القوانين واللوائح والحفاظ على البيئة المحيطة وتوفير مظهر حضري مرتب ومنظم للمنطقة.
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