سلسلة Fallout من Amazon تصل إلى Prime Video في عام 2024

لا تزال أمازون تعمل على مسلسل Fallout TV، وسنكتشف أخيرًا في العام المقبل ما إذا كان هذا أمرًا جيدًا أم سيئًا. كشفت الشركة أن برنامج Fallout TV سيُعرض لأول مرة على Prime Video في وقت ما في عام 2024، بعد أكثر من ثلاث سنوات من إعلانها لأول مرة أنها تعمل على تطوير نسخة مقتبسة من السلسلة مع مبدعي Westworld. وفقًا لموقع GameSpot، قدم تود هوارد من Bethesda والرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming Phil Spencer إعلانًا تشويقيًا قصيرًا عن السلسلة القادمة في جناح Xbox في Gamescom.

وبحسب ما ورد أظهر المقطع القصير انفجارًا نوويًا بالقرب من مدينة تشبه لوس أنجلوس، وشخصيات تعبر أرضًا قاحلة وامرأة تخرج من أحد خزائن Fallout. وكما ترون أعلاه، شارك Prime Video صورة تؤكد أن لوس أنجلوس هي موقع Vault 33. وفي أكتوبر من العام الماضي، نشر حساب Amazon Prime Video X صورة لشخصيات ترتدي بدلات Vault 33، وقبل ذلك، كان هناك عدد قليل من الأشخاص خلفها. -تسريب صور الكواليس لـ Vault 32 عبر الإنترنت.

عندما تم الإعلان عن المسلسل لأول مرة، قالت Bethesda إنها كانت تبحث عن طرق لتحويل ألعاب Fallout إلى فيلم أو برنامج تلفزيوني على مدار العقد الماضي. التعديل الذي وافقت عليه الشركة في النهاية، والذي كتبته وطورته ليزا جوي وجوناثان نولان، سيتخذ نبرة "جادة وقاسية" ولكنه سيحتوي أيضًا على "روح الدعابة الساخرة" و"الخيال النووي من أفلام الدرجة الثانية".