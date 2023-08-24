رفع القمامه وإزالة المخلفات بشوارع قرية فزارة فى أسيوط

أكد العاملون في جهاز النظافة على استمرارهم في تنفيذ حملات النظافة اليومية، وقد تم رفع المخلفات وإزالة القمامة المتراكمة في القرية وشارع العصارة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد عزت عبدالهادي، قد تمت متابعة رفع المخلفات بصفة دورية صباحاً ومساءاً في وحدة المحلية بفزاره.

تحت إشراف فرج عبدالمنعم رئيس الوحدة المحلية، تم استكمال عملية رفع المخلفات وتنظيف الشوارع بشكل كامل. وقد تم تكريم فرق النظافة بجميع أعضاءها لجهودهم وتفانيهم في عملهم الصعب في ظروف قاسية.

وأشاد رئيس مدينة القوصية بكافة عمال النظافة في المدينة وجميع الوحدات المحلية، لتفانيهم في أداء مهامهم والجهود التي يبذلونها في الحفاظ على نظافة شوارع المدينة ومراكز القرى. وأكد أهمية النظافة في خلق بيئة صحية سليمة والوقاية من انتشار الأمراض.

تعمل السلطات المحلية بتعاون مع المجتمع المحلي في تعزيز ثقافة النظافة وتعزيز دورها في المحافظة على جمال المدينة وصحة سكانها. ومن المتوقع أن تستمر حملات النظافة الدورية وتنفيذ توجيهات رفع المخلفات بصورة منتظمة للحفاظ على نظافة المدينة وراحة السكان.

رفع القمامه وإزالة المخلفات بشوارع قرية فزارة بالقوصية

رفع القمامه وإزالة المخلفات بشوارع قرية فزارة بالقوصية

رفع القمامه وإزالة المخلفات بشوارع قرية فزارة بالقوصية

رفع القمامه وإزالة المخلفات بشوارع قرية فزارة بالقوصية