اتحاد التايكوندو يكشف عن البوستر الرسمي لبطولة الأندية العربية الأولي بالقاهرة

أعلن الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى عن البوستر الرسمي لبطولة الأندية العربية الأولي للتايكوندو بالقاهرة للناشئين تحت 14سنة والشباب تحت 17 سنة

وتقام منافسات كيروجي و بارا كيروجي من ٥ اكتوبر الي ٨ اكتوبر بصالة رقم 2 باستاد القاهره ، بينما تقام منافسات الپومزا و الباراپومزا و الفري ستايل في الفترة من ١٢ الي ١٤ اكتوبر بصالة رقم 1باستاد القاهرة.

البطولة بتنظيم شركة Tackle المصرية وتحت إشراف الاتحاد المصري للتايكوندو والاتحاد العربي للتايكوندو برئاسة السيد إدريس الهلالي عضو الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط للتايكوندو وذلك بالتعاون و التنسيق مع روابط الرياضية المسوق الحصري للاتحاد المصري للتايكوندو

و سيتم الاعلان قريبا عن مواعيد بدء التسجيل بالبطولة