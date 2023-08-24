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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد التايكوندو يكشف عن البوستر الرسمي لبطولة الأندية العربية الأولي بالقاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى عن البوستر الرسمي لبطولة الأندية العربية الأولي للتايكوندو بالقاهرة للناشئين تحت 14سنة والشباب تحت 17 سنة 
وتقام منافسات كيروجي و بارا كيروجي من ٥ اكتوبر الي ٨ اكتوبر بصالة رقم 2 باستاد القاهره ، بينما تقام منافسات الپومزا و الباراپومزا و الفري ستايل في الفترة من ١٢ الي ١٤ اكتوبر بصالة رقم 1باستاد القاهرة.
البطولة بتنظيم شركة Tackle  المصرية وتحت إشراف الاتحاد المصري للتايكوندو والاتحاد العربي للتايكوندو برئاسة السيد إدريس الهلالي عضو الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط للتايكوندو وذلك بالتعاون و التنسيق مع روابط الرياضية المسوق الحصري للاتحاد المصري للتايكوندو
و سيتم الاعلان قريبا عن مواعيد بدء التسجيل بالبطولة