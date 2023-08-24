9 شروط للتقديم على الوظائف العسكرية لمكافحة المخدرات السعودية
تصدرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية مؤشرات البحث بالتزامن مع إعلانها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس تويتر سابقًا"، فتح باب التسجيل والقبول بها على الرتب العسكرية "جندي أول وجندي".
وظائف مكافحة المخدرات ..طريقة التقديم
وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أن فتح باب القبول والتسجيل لمكافحة المخدرات للرجال، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 صفر 1445هـ/ 26 أغسطس 2023م، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 صفر 1445هـ/ 31 أغسطس 2023م، معلنة أن التسجيل يكون عبر منصة أبشر للتوظيف.
ووضعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية رابط التقديم على وظائفها العسكرية والذي يتم تفعيله يوم التقديم، وللتسجيل قم بالدخول على الرابط التالي..https://jobs.sa
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">فتح باب القبول والتسجيل لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال عبر منصة (أبشر - توظيف) <a href="https://t.co/O9XJ905jUZ">https://t.co/O9XJ905jUZ</a> . <a href="https://t.co/OSfFOLsxbI">pic.twitter.com/OSfFOLsxbI</a></p>— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) <a href="https://twitter.com/Mokafha_SA/status/1694621148615528763?ref_src=twsrc%5Etfw">August 24, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
شروط عامة للتقديم على وظائف مكافحة المخدرات
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بينما يستثنى من نشأ مع والده خارج المملكة أثناء فترة خدمة البلاد.
- أن يكون المتقدم حسن السلوك والسيرة.
- ألا يكون المتقدم محكوم علية في أحد الجرائم المخلة بالأمانة والشرف.
- ألا يكون المتقدم قد سبق له التعيين في أحد الوظائف الخاضعة للنظام العسكري، أو سبق إنهاء خدماته في أحد المعاهد أو المراكز أو الكليات العسكرية.
- ألا يكون المتقدم متزوج من امرأة أجنبية (غير سعودية الجنسية).
- اجتياز المتقدم جميع الاختبارات المتعلقة بالقبول.
- اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.
- تناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة العسكرية الطبية.
- رتبة جندي تكون أولوية الترشيح للحاصلين على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.