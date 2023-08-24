9 شروط للتقديم على الوظائف العسكرية لمكافحة المخدرات السعودية

تصدرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية مؤشرات البحث بالتزامن مع إعلانها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس تويتر سابقًا"، فتح باب التسجيل والقبول بها على الرتب العسكرية "جندي أول وجندي".

وظائف مكافحة المخدرات ..طريقة التقديم

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أن فتح باب القبول والتسجيل لمكافحة المخدرات للرجال، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 صفر 1445هـ/ 26 أغسطس 2023م، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 صفر 1445هـ/ 31 أغسطس 2023م، معلنة أن التسجيل يكون عبر منصة أبشر للتوظيف.

ووضعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية رابط التقديم على وظائفها العسكرية والذي يتم تفعيله يوم التقديم، وللتسجيل قم بالدخول على الرابط التالي..https://jobs.sa

شروط عامة للتقديم على وظائف مكافحة المخدرات