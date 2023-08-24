انطلاق قافلة طبية مجانية بالقوصيه فى أسيوط ضمن "حياة كريمة"

نظمت مديرية الصحة والسكان في محافظة أسيوط قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة بمركز ومدينة القوصية بحضور ومتابعة اللواء محمد عزت عبدالهادي، رئيس الوحدة المحلية بالقوصية،.

تأتي هذه القافلة ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتركيز على المناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

وتشمل القافلة تخصصات طبية متنوعة في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والجلدية، ونساء وولادة، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة. كما توفر القافلة عيادة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكر، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية. كما تتوفر صيدلية توفر أصنافًا مجانية من الأدوية. تتولى فرقة للتثقيف الصحي والتوعية التعريف بمفاهيم الصحة والوقاية من الأمراض. وتتم إحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأكد اللواء محمد عزت أن هذه القافلة تأتي ضمن المبادرات الرئاسية لضمان سلامة المواطنين وتقديم العلاج المجاني للمرضى. يتم تحويل الحالات التي تستدعي ذلك إلى المستشفيات الحكومية. وتم الإعلان عن القافلة وتخصصاتها لضمان استفادة أكبر ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة في القرى والمناطق ذات أكبر احتياج. وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا.

إنطلاق قافلة طبية مجانية فى مركز القوصيه بأسيوط ضمن "حياة كريمة"

إنطلاق قافلة طبية مجانية فى مركز القوصيه بأسيوط ضمن "حياة كريمة"

إنطلاق قافلة طبية مجانية فى مركز القوصيه بأسيوط ضمن "حياة كريمة"

إنطلاق قافلة طبية مجانية فى مركز القوصيه بأسيوط ضمن "حياة كريمة"

إنطلاق قافلة طبية مجانية فى مركز القوصيه بأسيوط ضمن "حياة كريمة"

إنطلاق قافلة طبية مجانية فى مركز القوصيه بأسيوط ضمن "حياة كريمة"

إنطلاق قافلة طبية مجانية فى مركز القوصيه بأسيوط ضمن "حياة كريمة"