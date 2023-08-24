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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أول تعليق لباحثة مصرية حصلت على أفضل بحث في السرطان بألمانيا (فيديو)

الدكتور سارة حجى،
الدكتور سارة حجى، الباحثة المصرية

علقت الدكتور سارة حجى، الباحثة المصرية  على فوزها  بجائزة أفضل بحث فى السرطان بألمانيا، مشيرة إلى أنها تخصصت فى الصيدلة والعلوم الحيوية.

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خطأ في التغذية يحفز مرض السرطان

وأضافت سارة حجى، خلال حوارها مع برنامج "مصر جديدة،المذاع عبر قناة "اى تى سى"،مساء اليوم أنها تحب مساعده الناس منذ صغرها، معقبة:"كان عندى قصة عاطفية مع مرض السرطان  حيث توفت قريبتى بسببه لذا قررت أن يكون هدفها المساعدة على علاج الناس من السرطان".

العلوم البحثية فى أصلها واحدة لكنها متشعبة

وأوضحت سارة حجى،  أن العلوم البحثية فى أصلها واحدة لكنها متشعبة،لافتة إلى أنها انتقلت إلى المانيا بعد ذلك للحصول الماجستير والدكتوراه، مؤكدة حرصها على نقل ما تعلمته إلى الغير.

وأكدت سارة حجى، إلى أنها وصلت لنتائج بحثها بعد صعوبات كبيرة فى ألمانيا حيث قضت 11 عاما من الدراسة والأبحاث، مؤكدة أن المصريين شغوفين للغاية واذا خرجوا من مصر تفوقوا على غيرهم.

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