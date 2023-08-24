إزالة حالتين تعد على أراضي زراعية بالقوصية فى أسيوط

تحت توجيهات اللواء محمد عزت، رئيس الوحدة المحلية بالقوصية، تمت إزالة حالتي تعدي في حوض العمده بفزاره بمساحة 400 متر مربع. تم إشراف عملية الإزالة من قبل صالح البارودي ومحمد عبد الحميد، نائبي رئيس مركز ومدينة القوصية، بالإضافة إلى المسؤولين عن الأملاك والتنظيم والزراعة.

أكد اللواء محمد عزت على أهمية تنفيذ قرارات الإزالة والقيام بالإزالات الفورية لجميع التعديات بحزم وقوة. يأتي ذلك في إطار حرصه على الحفاظ على النظام وضمان احترام القوانين والتشريعات في المنطقة.

تعد عمليات إزالة التعديات البنائية واستعادة الأراضي المخصصة للاستخدام العام من أبرز الجهود التي يبذلها رئيس الوحدة المحلية بالقوصية. يهدف إلى تأمين سلامة المنطقة ومحافظتها على منظرها العام وبيئتها الطبيعية.

يجب أن تكون عمليات الإزالة سريعة وفورية لضمان تأثيرها في الحد من التعديات ومنع تكرارها في المستقبل. وبهذه الإجراءات، يتم تأكيد الالتزام بالقانون والحفاظ على التوازن البيئي والتنمية المستدامة في المنطقة.

من جانبه، يهيب رئيس الوحدة المحلية بالقوصية بالمواطنين وأصحاب الممتلكات بعدم التعدي على الأراضي العامة أو المخصصة لأغراض محددة. كما يدعوهم إلى الالتزام بالقوانين والتشريعات والإجراءات المنصوص عليها للمحافظة على النظام وجمالية المنطقة.

وتعد عملية إزالة التعديات في حوض العمده بفزاره إجراءً هامًا لتحقيق النظام والتنمية المستدامة في المنطقة. يأمل الجميع أن تستمر هذه الجهود وتحقق نجاحًا في الحد من التعديات والحفاظ على جمالية البيئة في القوصية.

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزاره بالقوصية أسيوط

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزاره بالقوصية أسيوط

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزاره بالقوصية أسيوط

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزاره بالقوصية أسيوط

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزاره بالقوصية أسيوط

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزاره بالقوصية أسيوط

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزاره بالقوصية أسيوط

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزاره بالقوصية أسيوط

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزاره بالقوصية أسيوط

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزاره بالقوصية أسيوط