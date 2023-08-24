إزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية بوحده مير بأسيوط

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة القوصية بتنفيذ توجيهات اللواء محمد عزت عبد الهادي، رئيس الوحدة المحلية، بإزالة أي تعدي والتصدي لأي مخالفات بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بما في ذلك البناء بدون ترخيص.

تحت قيادة صفاء بدوي، رئيسة الوحدة المحلية بمير، تمت إزالة ثلاث حالات تعدي في حوض داير الناحية ببني ادريس، وتغطي مساحة نصف قيراط و٣٠٠ متر.

وكانت تلك الحالات تتمثل في ردم أساسات غير مصرح بها. كما تم إزالة حالة تعدي أخرى في حوض انطون، حيث تم ردم أساسات تغطي مساحة ٢٠٠ متر، وتمت إزالة حالة تعد أخرى في حوض سعيد الشرقي بمير، والتي عبارة عن حفر أساسات.

وأكد اللواء محمد عزت على رؤساء الوحدات المحلية أهمية المتابعة المستمرة وتشديد الرقابة، حرصًا على منع حالات التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها من التآكل والتبوير. يعكس هذا التوجيه الحكومي القوي التزام السلطات المحلية بحماية قطاع الزراعة وتعزيز أنشطته، وتأكيد الدور الحاسم للإجراءات الوقائية والرقابية في تحقيق ذلك.

إزالة ٥ حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه أسيوط

إزالة ٥ حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه أسيوط

إزالة ٥ حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه أسيوط

إزالة ٥ حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه أسيوط

إزالة ٥ حالات تعدي على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه أسيوط