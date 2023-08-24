عبدالسند يمامة: اخوض انتخابات الرئاسة في جو ديمقراطي
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: اخوض انتخابات الرئاسة في جو ديمقراطي".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
_ عبدالسند يمامة: اخوض انتخابات الرئاسة في جو ديمقراطي
_ لا توجد خلافات داخل حزب الوفد .. وهناك إجماع على ترشحي
_ انطلاق الحملة الانتخابية من مقار لجان الحزب بالمحافظات
_ برنامجي الانتخابي يهتم بملفي الاقتصاد والتعليم
_ هناك اطمئنان لإجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل