تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: اخوض انتخابات الرئاسة في جو ديمقراطي".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

_ عبدالسند يمامة: اخوض انتخابات الرئاسة في جو ديمقراطي

_ لا توجد خلافات داخل حزب الوفد .. وهناك إجماع على ترشحي

_ انطلاق الحملة الانتخابية من مقار لجان الحزب بالمحافظات

_ برنامجي الانتخابي يهتم بملفي الاقتصاد والتعليم

_ هناك اطمئنان لإجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل