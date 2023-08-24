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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عبدالسند يمامة: اخوض انتخابات الرئاسة في جو ديمقراطي

عدد الوفد غدا
عدد الوفد غدا

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: اخوض انتخابات الرئاسة في جو ديمقراطي".

 

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 

_ عبدالسند يمامة: اخوض انتخابات الرئاسة في جو ديمقراطي

_ لا توجد خلافات داخل حزب الوفد .. وهناك إجماع على ترشحي

_ انطلاق الحملة الانتخابية من مقار لجان الحزب بالمحافظات

_ برنامجي الانتخابي يهتم بملفي الاقتصاد والتعليم 

_ هناك اطمئنان لإجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل 

 

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