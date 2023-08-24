ضوابط جديدة لتحويل طلاب الثانوية العامة بين المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط تحويل طلاب الثانوية العامة بين المدارس للعام الدراسي 2023-2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بتشكيل لجنة من التعليم الثانوي وآخرين بكل إدارة تعليمية لتجميع طلبات التحويل بعد اعتمادها من المدرسة، 4 استمارات، طلب شخص من ولي الأمر مرفق مرفقات سبب التحويل.

تحويل طلاب الثانوية العامة

حددت المديريات التعليمية تعليمات هامة بشأن التحويل بين طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 وهي:

- تقوم اللجنة بفحص الطلبات الاستمارات لتحويل طلاب الثانوية العامة والاحتفاظ بها لحين ورود الرد على الطلب من الوزارة .

- عند ورود الرد على الطلب من الوزارة سنوافيكم بصورة من القرار لإرفاقه مع استمارات التحويل المحفوظة لديكم من أجل استكمال إجراءات التحويل بمعرفة ولي أمر الطالب

-إرفاق طلب التحويل لطلاب الثانوية العامة المحرر من ولي الأمر : صورة الرقم القومي له مع حافظة التسليم الورقية (نسختان) معتمدة من مدير عام الإدارة، بالإضافة إلى نسخة الكترونية من الحافظة.

- يتم تحرير الحافظة لطلاب كل صف في الثانوية العامة على حده.

- تقسم طلبات التحويل بين طلاب الثانوية العامة والحوافظ وفق الصف الدراسي إلى ثلاثة أنواع كالتالي:

١. تحويل من مدرسة إلى مدرسة أخرى داخل الإدارة.

٢. تحويل من إدارة إلى إدارة أخرى داخل المحافظة.

٣. تحويل من محافظة إلى محافظة أخرى.

- الإدارة المحول منها طالب الثانوية العامة هي المسئولة عن استلام طلب التحويل.

- يتم إرسال الطلبات والحوافظ بمعرفة التعليم الثانوي بالإدارة نسختان، نسخة الكترونية ملف إكسل طبقا للنموذج المرسل إلى إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

- طلبات الصف الثالث في ملف، وطلبات الصفين الأول والثاني في ملف آخر.

- طلبات التحويل من طلاب الثانوية العامة إلى المدارس الدولية أو إلى التعليم الفني تتم بشكل قانوني كما هو متبع في الأعوام السابقة.

- تحويل طلاب الثانوية العامة بين المدارس يخضع للتعليمات والقرارات الوزارية والكتب الدورية المعمول بها حتى تاريخه.

- لا يتم إدراج أي طلب غير مستوفي لشروط التحويل في كشوف التحويلات حكومي / خاص.