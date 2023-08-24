ضوابط جديدة لتحويل طلاب الثانوية العامة بين المدارس
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط تحويل طلاب الثانوية العامة بين المدارس للعام الدراسي 2023-2024.
ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بتشكيل لجنة من التعليم الثانوي وآخرين بكل إدارة تعليمية لتجميع طلبات التحويل بعد اعتمادها من المدرسة، 4 استمارات، طلب شخص من ولي الأمر مرفق مرفقات سبب التحويل.
تحويل طلاب الثانوية العامة
حددت المديريات التعليمية تعليمات هامة بشأن التحويل بين طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 وهي:
- تقوم اللجنة بفحص الطلبات الاستمارات لتحويل طلاب الثانوية العامة والاحتفاظ بها لحين ورود الرد على الطلب من الوزارة .
- عند ورود الرد على الطلب من الوزارة سنوافيكم بصورة من القرار لإرفاقه مع استمارات التحويل المحفوظة لديكم من أجل استكمال إجراءات التحويل بمعرفة ولي أمر الطالب
-إرفاق طلب التحويل لطلاب الثانوية العامة المحرر من ولي الأمر : صورة الرقم القومي له مع حافظة التسليم الورقية (نسختان) معتمدة من مدير عام الإدارة، بالإضافة إلى نسخة الكترونية من الحافظة.
- يتم تحرير الحافظة لطلاب كل صف في الثانوية العامة على حده.
- تقسم طلبات التحويل بين طلاب الثانوية العامة والحوافظ وفق الصف الدراسي إلى ثلاثة أنواع كالتالي:
١. تحويل من مدرسة إلى مدرسة أخرى داخل الإدارة.
٢. تحويل من إدارة إلى إدارة أخرى داخل المحافظة.
٣. تحويل من محافظة إلى محافظة أخرى.
- الإدارة المحول منها طالب الثانوية العامة هي المسئولة عن استلام طلب التحويل.
- يتم إرسال الطلبات والحوافظ بمعرفة التعليم الثانوي بالإدارة نسختان، نسخة الكترونية ملف إكسل طبقا للنموذج المرسل إلى إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.
- طلبات الصف الثالث في ملف، وطلبات الصفين الأول والثاني في ملف آخر.
- طلبات التحويل من طلاب الثانوية العامة إلى المدارس الدولية أو إلى التعليم الفني تتم بشكل قانوني كما هو متبع في الأعوام السابقة.
- تحويل طلاب الثانوية العامة بين المدارس يخضع للتعليمات والقرارات الوزارية والكتب الدورية المعمول بها حتى تاريخه.
- لا يتم إدراج أي طلب غير مستوفي لشروط التحويل في كشوف التحويلات حكومي / خاص.