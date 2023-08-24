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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

ضوابط جديدة لتحويل طلاب الثانوية العامة بين المدارس

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط تحويل طلاب الثانوية العامة بين المدارس للعام الدراسي 2023-2024. 

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ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بتشكيل لجنة من التعليم الثانوي وآخرين بكل إدارة تعليمية لتجميع طلبات التحويل بعد اعتمادها من المدرسة، 4 استمارات، طلب شخص من ولي الأمر مرفق مرفقات سبب التحويل.

تحويل طلاب الثانوية العامة

حددت المديريات التعليمية تعليمات هامة  بشأن التحويل بين طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 وهي:

- تقوم اللجنة بفحص الطلبات الاستمارات لتحويل طلاب الثانوية العامة والاحتفاظ بها لحين ورود الرد على الطلب من الوزارة .

- عند ورود الرد على الطلب من الوزارة سنوافيكم بصورة من القرار لإرفاقه مع استمارات التحويل المحفوظة لديكم من أجل استكمال إجراءات التحويل بمعرفة ولي أمر الطالب

-إرفاق طلب التحويل لطلاب الثانوية العامة المحرر من ولي الأمر : صورة الرقم القومي له مع حافظة التسليم الورقية (نسختان) معتمدة من مدير عام الإدارة، بالإضافة إلى نسخة الكترونية من الحافظة.

- يتم تحرير الحافظة لطلاب كل صف في الثانوية العامة على حده.

- تقسم طلبات التحويل بين طلاب الثانوية العامة والحوافظ وفق الصف الدراسي إلى ثلاثة أنواع كالتالي:

١. تحويل من مدرسة إلى مدرسة أخرى داخل الإدارة.

٢. تحويل من إدارة إلى إدارة أخرى داخل المحافظة.

٣. تحويل من محافظة إلى محافظة أخرى. 

- الإدارة المحول منها طالب الثانوية العامة هي المسئولة عن استلام طلب التحويل.

- يتم إرسال الطلبات والحوافظ بمعرفة التعليم الثانوي بالإدارة نسختان، نسخة الكترونية ملف إكسل طبقا للنموذج المرسل إلى إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

- طلبات الصف الثالث في ملف، وطلبات الصفين الأول والثاني في ملف آخر.

- طلبات التحويل من طلاب الثانوية العامة إلى المدارس الدولية أو إلى التعليم الفني تتم بشكل قانوني كما هو متبع في الأعوام السابقة.

- تحويل طلاب الثانوية العامة بين المدارس يخضع للتعليمات والقرارات الوزارية والكتب الدورية المعمول بها حتى تاريخه.

- لا يتم إدراج أي طلب غير مستوفي لشروط التحويل في كشوف التحويلات حكومي / خاص.

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