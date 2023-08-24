تفاصيل اعتداء عاطل على فتاة من ذوى الاحتياحات الخاصة

استدرج عاطل فتاة معاقة من ذوى الاحتياحات الخاصة وتعدى عليها جنسيا، بمنطقة برج العرب غرب الاسكندرية، ولاذ بالفرار إلا ان الاجهزة الامنية نجحت فى أللقاء القبض عليه نفاذا لقرار النيابة العامة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير امن الاسكندرية ،إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد ببلاغ من والده المجني عليها اتهمت فيه احد الاشخاص بالتعدي على ابنتها وإغتصابها بدائرة القسم.

واضافت والدة المجني عليها ،ان ابنتها المجني عليها من ذوي الاعاقة وقدمت كارنية يفيد ذلك ،وان المتهم قام بارتكاب الواقعة ، مستغلا في ذلك كون المجني عليها من ذوي الاحتياجات الخاصه ، ومسلوبة الإرادة، وتعدي عليها.

وتبين من التحريات صحة الواقعة و ان المتهم " ط.ر.ا" عاطل ، استدرج المجني عليها " ر.ن.ال" 21 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة ، الي أحد الأماكن الخالية بقطعة أرض فضاء وتعدي عليها جنسيا ثم لاذ بالفرار.

عقب تقنين الاجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، وجرى إعداد عرض قانوني داخل سراى النيابة تعرفت من خلاله المجني عليها على المتهم.

وفى سياق اخر قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة تاجر لإدانته بقتل شيف عمدا، دفع حياته ثمنا للدفاع عن سيدة بالبدرشين، لجلسة 17 سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "عاشور. ع. م" 39 سنة تاجر أدوات منزلية، قتل المجنى عليه، في يوم 2023/3/28، بدائرة البدرشين، قام المتهم بقتل المجني عليه "عبد التواب ماضي عبد التواب"، صاحب الـ27 عامًا «شيف»، وصاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بان بيت النية وعقد العزم علي إزهاق الروح، وذلك علي اثر الخلاف الواقع بينهما، وما أن ظفر به حتي انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة " قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بحبس المتهم بتهمة هتك عرض فتاة رغما عنها، وقررت عرض المجني عليها على الطبيب الشرعي، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.