مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية تعلن التسجيل بالوظائف العسكرية

طرحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عدد من الوظائف العسكرية على رتبة "جندي وجندي أول"، للرجال السعوديين فقط.

وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لمكافحة المخدرات للرجال، وفق شروط محددة تتوافق مع طبيعة العمل داخل القطاعات العسكرية بالمملكة.

ونشرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع "اكس تويتر سابقًا"، فتح باب القبول والتسجيل لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال بشكل إلكتروني عبر منصة (أبشر - توظيف).

وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات رابط وموعد التقديم

وأشارت إدارة القبول بوكالة وزارة الداخلية، أن يبدأ التقديم من يوم السبت الموافق 10 صفر 1445هـ/ 26 أغسطس 2023م، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 صفر 1445هـ/ 31 أغسطس 2023م.

ولكل من يرغب في التقديم على وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات العسكرية عليه الدخول من خلال منصة (أبشر – توظيف) عبر الرابط التالي: https://jobs.sa

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أوضحت عبر موقع وزارة الداخلية السعودية أبرز مهامها ومنها: