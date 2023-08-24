مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية تعلن التسجيل بالوظائف العسكرية
طرحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عدد من الوظائف العسكرية على رتبة "جندي وجندي أول"، للرجال السعوديين فقط.
وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لمكافحة المخدرات للرجال، وفق شروط محددة تتوافق مع طبيعة العمل داخل القطاعات العسكرية بالمملكة.
ونشرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع "اكس تويتر سابقًا"، فتح باب القبول والتسجيل لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال بشكل إلكتروني عبر منصة (أبشر - توظيف).
وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات رابط وموعد التقديم
وأشارت إدارة القبول بوكالة وزارة الداخلية، أن يبدأ التقديم من يوم السبت الموافق 10 صفر 1445هـ/ 26 أغسطس 2023م، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 صفر 1445هـ/ 31 أغسطس 2023م.
ولكل من يرغب في التقديم على وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات العسكرية عليه الدخول من خلال منصة (أبشر – توظيف) عبر الرابط التالي: https://jobs.sa
وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أوضحت عبر موقع وزارة الداخلية السعودية أبرز مهامها ومنها:
- وضع الخطط لضبط مهربي ومروجي ومستعملي المخدرات، والإلمام بطرق الاتجار ومتابعة ذلك بشتى الطرق.
- رسم الخطط والإشراف على الإجراءات النظامية الخاصة بأساليب المكافحة.
- إجراء كافة الدراسات التي من شأنها تطوير العمل الميداني والإداري بشكل عام في مجال المكافحة وإعداد البيانات والإحصائيات وتحليلها وتقييم أعمال المكافحة دوريا.
- متابعة إدارات وشعب وأقسام ووحدات المكافحة بالمملكة وإعطائهم التوجيهات اللازمة في مجال المكافحة.
- التنسيق مع إدارات مكافحة المخدرات بالدول وتحديد أساليب التعاون معهم في مجالات المكافحة.
- التنسيق مع الجهات الحكومية بالداخل والتعريف بأضرار المخدرات بإعداد خطط التوعية ووسائل الإعلام المختلفة.
- رفع مستوى أداء العاملين من خلال برامج تدريبية داخل المملكة وخارجها.
- إحباط عمليات التهريب وتعقب عصاباتها داخليًّا وخارجيًّا والرقابة على التجارة المشروعة للمواد الخطرة (الدوائية وللأغراض العلمية) بالتعاون مع وزارة الصحة ومنع تسرب أي منها إلى سوق الاتجار غير المشروع والتركيز على منافذ المملكة (البرية والبحرية والجوية).
- الاستعانة بمصادر من ذوي الأمانة والكفاءة للكشف عن أساليب التهريب بالمنافذ، والقيام بحملات مركزة على الطرق السريعة والأماكن المشبوهة.
- مكافحة التعاطي والعمل على ضبط مستعملي المخدرات بأنواعها المختلفة والاشتراك مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في وضع ومتابعة وتنفيذ برنامج علمي مدروس ومكثف (تربويًّا ودينيًّا وثقافيًّا وصحيًّا) لتوعية الجمهور بأضرار المخدرات.
- القيام بالحملات الإعلامية للتوعية بأخطار المواد المخدرة من خلال عقد الندوات وإقامة المحاضرات وتوزيع النشرات والملصقات وكتب التوعية وإقامة المعارض في المدارس والنوادي الرياضية في المملكة.
- المساعدة في علاج المدمنين من السجناء لدى الإدارة العامة وفروعها لبعثهم إلى إحدى مستشفيات الأمل والاهتمام بالرعاية اللاحقة لمسجوني المخدرات والاشتراك في تأهيلهم ليعودوا مواطنين صالحين.
- التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في متابعة ورعاية التائبين من الإدمان والإشراف على برنامج الدعم الذاتي.
- التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في إصدار مجلة (المكافحة) الربع سنوية والتي تستهدف الوقاية والعلاج من المخدرات.