وزير الشباب: استادات مصر جاهزة لاستضافة مختلف البطولات المحلية والدولية

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تصفيات البطولة الافريقية للأندية أبطال الدوري للسيدات لكرة القدم، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، بحضور اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، عبد الحكيم الشلماني، رئيس اتحاد شمال افريقيا، والاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالترحيب بجميع المشاركين في البطولة، مشيرا إلى التعاون الكبير بين مصر والإتحاد الإفريقي لكرة القدم في العديد من المجالات.

وأشار الى ان الدولة المصرية قامت بتطوير العديد من الاستادات على مستوي الجمهورية لتكون جاهزة لاستضافة مختلف البطولات المحلية والدولية والإفريقية.

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته باعلان افتتاح البطولة متمنيا التوفيق للجميع.

فيما رحب اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، بجميع الحضور معربا عن سعادته لاستضافة التصفيات في نسختها الثالثة بالإسكندرية.

ومن جانبه تقدم عبد الحكيم الشلماني، رئيس اتحاد شمال افريقيا، بالشكر لجميع المنظمين كما تقدم بالشكر لجمهورية مصر العربية على استضافة البطولة، واختتم حديثه قائلا: "مصر كما عهدنا منها ونعهد دائما انها ترحب بالجميع وجميعنا نشعر باننا في وطننا من ترحاب اهلها الدائم بنا".

ويشارك في البطولة 4 فرق وهم: نادي وادي دجلة "ممثل مصر"، الجمعية النسائية بسوسة "ممثل تونس"، افاق جليزان "ممثل الجزائر"، سبورتينج كازابلانكا "ممثل المغرب".

ويتواجه فريق وادي دجلة امام فريق الجمعية النسائية بسوسة، في ختام الدور الأول لتصفيات المجموعة.

وتمكن سبورتينج كازابلانكا المغربي من تصدر المجموعة مؤقتا بعد الفوز في اللحظات الاخيرة من عمر المباراة على فريق افاق جليزان الجزائري بنتيجة 4-3.

كما شهد الافتتاح الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، دينا الرفاعي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على كرة القدم النسائية بمصر، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، محمود الهمامي، سكرتير عام شمال افريقيا.