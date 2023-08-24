ختام الدورة التدريبية فى الإصابات الرياضية والإسعافات الأولية بالمنيا

لليوم الثالث والختامي على التوالي ، قامت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بمواصلة تنفيذ دورة عن الإسعافات الأولية وإصابات الملاعب ، والمقامة من الثلاثاء ٢٢ وحتى الخميس ٢٤ أغسطس 2023 .

وذلك في إطار إهتمام وتوجه الدولة المصرية ، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة في تأهيل واعداد الكوادر الشبابية، في مواجهة المواقف والآزمات ، والمشاركة في إعداد جيل قادر علي خدمة المجتمع ، وذلك ضمن مبادرة صيف شبابنا ، وحاضر في الدورة اليوم ، الدكتور محمد علي أخصائي التأهيل والإعداد البدني ، ودارت محاور الدورة اليوم حول كيفية التعامل مع الإصابات داخل الملعب ، او الصالات الرياضية ، او في المنزل .

مثل الشد العضلي والتمزقات العضلية ، وخلع الكتف والكوع ، وكيفية التدليك وانواعه والكسور ، بالاضافة إلي كيفية الحقن للأطفال الرضع سواء في الوريد او العضل ، وسن الإبرة المناسب ، ومراعاة كافة الإجراءات الإحترازية بالنسبة للحساسية ، حيث شارك في الدورة ١٠٠ شاب وفتاة من طلاب الجامعة.

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وتحت إشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، و أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومعاونى المديرية دكتور شريف رمضان ودكتور محمد حمدي ، ومشرفي إدارة البرلمان والتعليم المدني احمد طه علي مدير ادارة البرلمان ، وأشرف محمد المنسق الإعلامي بالإدارة .