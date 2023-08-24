مصطفى بدرة: بريكس تختار أفضل الاقتصاديات للانضمام إليها

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إن موافقة الدول الخمس الأساسية في البريكس على ضم مصر والأرجنتين والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران، أمر في غاية الأهمية، وفخر للدولة المصرية.

قمة بريكس

وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، خلال استضافته مع برنامج مال وأعمال، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، أن اختيار هذه الدول يأتي وفقًا لمعايير وأسس تنص على أن معدلات النمو والزيادة والقدرات الاقتصادية لهم، وانتقائهم من أفضل اقتصاديات الدول التي تريد الحصول على عضوية البريكس، إضافة إلى وجود علاقات استراتيجية وسياسية بين دول البريكس والدول المنضمة حديثًا للمجموعة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية كان لها ثقل كبير جدًا خلال الفترة الماضية في تحسين الوضع الاقتصادي سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي.

وأكد أن مصر ستحقق استفادة قصوى بعد انضمامها إلى مجموعة البريكس، أبرزها زيادة المشروعات الكبرى داخل الدولة، لافتًا إلى أن التبادل التجاري بالعملات المحلية بين دول المجموعة سيخفف من أثار المعاناة التي تمر بها الموازنة العامة في مصر بسبب نقص الدولار.

