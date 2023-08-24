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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

جلسة غنائية "شمندورة" للشباب والفتيات بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

تابعت إدارة الشباب والرياضة بملوي جنوب محافظة المنيا ،  اليوم الخميس ٢٤ اغسطس 2023 ، تنفيذ جلسة غنائية للشباب والفتيات "شمندورة" وذلك بمشاركة ٨٥ شابا وفتاة ، من خلال مشروع رفع الوعي بالقضايا السكانية .

وتم تنفيذ  الجلسة الغنائية بمشاركة اعضاء أندية السكان بمراكز شباب قلندول لعدد ٤٥ شاب وفتاة، ومركز شباب الشيخ حسين بملوى ، لعدد ٤٠ شاب وفتاة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برفع الوعى بأهمية القضية السكانية ، وبالتعاون مع مؤسسة اتجاه ضمن مشروع الأندية السكانية ، والتى تهدف إلى خلق جيل قوي البنية جسمانيا وعقليا ، وتحقيق حياة أفضل لجميع فئات المجتمع.

جدير بالذكر،  أن هذا النشاط هو أحد أنشطة خطة الأندية السكانية ، بإدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، ولا يزال العمل مستمرا  ليمتد إلى جميع فروع أندية السكان الخمسة والعشرون بالإدارات  الفرعية التابعة لمديرية الشباب والرياضة  بالمنيا .

وجاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة مندي عكاشة ، ووكيل الشباب بالمديرية دكتورة سوسن فرغلي ، وتحت إشراف مدير عام إدارة الشباب بالمديرية ، بقيادة  مدحت موريس ، ومنسق مشروع أندية السكان غادة محيي محمد ، ومتابعة تنفيذ دكتور رجب عبد العظيم مدير إدارة الشباب والرياضة بملوى