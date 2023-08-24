جلسة غنائية "شمندورة" للشباب والفتيات بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بملوي جنوب محافظة المنيا ، اليوم الخميس ٢٤ اغسطس 2023 ، تنفيذ جلسة غنائية للشباب والفتيات "شمندورة" وذلك بمشاركة ٨٥ شابا وفتاة ، من خلال مشروع رفع الوعي بالقضايا السكانية .

وتم تنفيذ الجلسة الغنائية بمشاركة اعضاء أندية السكان بمراكز شباب قلندول لعدد ٤٥ شاب وفتاة، ومركز شباب الشيخ حسين بملوى ، لعدد ٤٠ شاب وفتاة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برفع الوعى بأهمية القضية السكانية ، وبالتعاون مع مؤسسة اتجاه ضمن مشروع الأندية السكانية ، والتى تهدف إلى خلق جيل قوي البنية جسمانيا وعقليا ، وتحقيق حياة أفضل لجميع فئات المجتمع.

جدير بالذكر، أن هذا النشاط هو أحد أنشطة خطة الأندية السكانية ، بإدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، ولا يزال العمل مستمرا ليمتد إلى جميع فروع أندية السكان الخمسة والعشرون بالإدارات الفرعية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا .

وجاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة مندي عكاشة ، ووكيل الشباب بالمديرية دكتورة سوسن فرغلي ، وتحت إشراف مدير عام إدارة الشباب بالمديرية ، بقيادة مدحت موريس ، ومنسق مشروع أندية السكان غادة محيي محمد ، ومتابعة تنفيذ دكتور رجب عبد العظيم مدير إدارة الشباب والرياضة بملوى