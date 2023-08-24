حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ظهور متحور كورونا الجديد في مصر (فيديو)

كشف الإعلامي محمد علي خير، عن حقيقة ما يتردد في الفترة الماضية، حول إمكانية تأجيل الدراسة في مصر بسبب متحور كورونا الجديد، وذلك بعد ظهور متحور كورونا الجديد داخل مصر خلال الآونة الأخيرة.

وقال "خير"، خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم إن هناك شائعة منتشرة في الوقت الحالي أن الحكومة ستقوم بتأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد، وظهوره داخل مصر، مضيفا أن الفيروس الجديد ليس جديدًا على مصر بل هو متحور جديد من الفيروس نفسه، هذا أولا، وثانيا أن وزارة الصحة قامت بنفي الشائعة بشكل قاطع.

وتابع محمد علي خير، أن وزارة الصحة نفت الأمر بشكل قاطع فيما يتعلق بتأجيل الدراسة والعام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن النفي جاء من وزارة الصحة والسكان وليس وزارة التربية والتعليم، لأن وزارة الصحة والسكان هي المنوطة بإيقاف الدراسة أو أي حدث بسبب فيروس كورونا.

وأضاف: "عشان نجيب من الآخر ونبطل فتي خالص، الوزارة نفت تماما إمكانية تأجيل الدراسة، عشان نجيب الموضوع من النهاية، وميبقاش فيه أي فتي خالص في المسألة دي".

متحور كورونا الجديد يمكن علاجه من خلال مسكن الباراسيتامول

وأشار إلى أن محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أكد أن متحور كورونا الجديد يمكن علاجه من خلال مسكن الباراسيتامول، وهو ما يشير إلى أن المتحور الجديد هو متحور ضعيف ومن السهل علاجه، "الحمد لله الأمور مستقرة، أيوة الفيروس منتشر بكثرة، ولكنه لا يشكل حالة خطيرة، بعيدا عن الفزع لدى البعض خارج مصر بسبب هذا الأمر".

وكانت زارة الصحة والسكان قد أعلنت خلال الأيام الماضية، عن ظهور حالتين داخل مصر، مصابين بـ متحور كورونا الجديد، وسط حالة من القلق بين المواطنين، بعد بيان وزارة الصحة حول المتحور الجديد، وبدأ البعض في استعادة الإجراءات الاحترازية والوقائية مرة أخرى، خوفا من الإصابة بالمرض الجديد.