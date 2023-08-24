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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محلية البرلمان: وضعنا خارطة طريق لملفي البناء و التوك توك

المهندس أحمد السجيني
المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان وضع خارطة طريق لملف البناء، إضافة إلى ملف التوك توك.

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محلية البرلمان: الدولة تعاني من الإفراط في البناء المخالف والتعدي على الأراضي

لأول مرة في تاريخ مصر يهتم الرئيس بنفسه بملف النظافة


وقال أحمد السجيني، خلال  حواره ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إنه بالنسبة لملف النظافة، لأول مرة في تاريخ مصر يهتم الرئيس بنفسه بهذا الملف، وفي عام 2020 صدر قانون تنظيم المخلفات، وطالبت الحكومة وقتها بتخفيض رسوم جمع القمامة من 4 جنيهات إلى 2 جنيه، مع رفع الحد الأقصى من 30 جنيها إلى 40 جنيها كي تتحملها الأسر الغنية".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أطالب الحكومة بتطبيق رسوم جمع القمامة الجديدة، كون المواطنين يدفعون تعريفة أخرى للجمعيات التي تتولى جمع المخلفات بشكل منفصل، وفي النهاية يتم التخلص منها بشكل مخالف.

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