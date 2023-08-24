ندوة عن "الأمراض المزمنة والأوبئة والفيروسات المستحدثة" بديرمواس

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 ، تنفيذ ندوة عن الأمراض المزمنة و الأوبئة و الفيروسات المستحدثة بمركز شباب مدينة ديرمواس .

شارك فيها عدد كبير من رواد وأعضاء المركز ، وذلك في إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة "صيف شبابنا"، نحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ أنشطة تناسب كافة الأعمار و في كافة المجالات خلال أشهر الصيف، وحاضر في الندوة متخصص من الإدارة الصحية بديرمواس، وحضر التنفيذ مدير المركز، مشرف النشاط ، العاملين بمركز شباب مدينة ديرمواس .

وتحدث المحاضر خلال فعاليات الندوة عن كيفية الإهتمام بصحة الفرد، وكيفية مقاومة انتشار الفيروسات، بيان الفرق بين الفيروسات و بعضها ، مدى تأثيرها الضار على الصحة، وتجنب التعامل مع الآخرين في حالة الإصابة بالفيروسات او العدوى ، تجنب أماكن انتشار الأمراض و الفيروسات ، و منع دخولها او الخروج منها منعا لانتشار الأمراض.

كما تحدث محاضر الندوة عن الأمراض المزمنة، أنواعها، أسباب انتشارها، وتأثيرها الضار علي الحالة الصحية للفرد، تأثيرها علي المجتمع، دور الدولة في توفير وسائل العلاج الفعال للقضاء على الأمراض و الأوبئة و الفيروسات.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، و تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس