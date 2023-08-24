حرائق الغابات تُشعل اليونان.. احتراق 120 ألف هكتار من الأراضي

احترقت أكثر من 120 ألف هكتار من الأراضي في جميع أنحاء اليونان هذا العام، حسبما أفاد المرصد الوطني في العاصمة اليونانية "أثينا"، اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن بيان المرصد القول إن حرائق الغابات تسببت في إجلاء العديد من المناطق السكنية والمنتجعات السياحية في الجزر، وإعلان الطوارئ في بعض الأحيان.

المرصد الأوروبي لحرائق الغابات

وفي الوقت نفسه، أشار المرصد الأوروبي لحرائق الغابات إلى أن مساحة الأراضي المحترقة بسبب حرائق الغابات في اليونان عام 2023 أكبر بثلاث مرات من متوسط الأراضي المحترقة سنويًا منذ عام 2006.

ويعد الدمار الذي يحدث في عام 2023 هو ثاني أسوأ عام على مدار الأعوام السبعة عشر الماضية، حيث ظل عام 2007 أسوأ عام حيث تم حرق 270 ألف هكتار من الأراضي، وفقًا للصحيفة.

وفي وقت سابق، أخلت السلطات اليونانية، يوم الأحد، أربع قرى إضافية بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا، بسبب حرائق الغابات الكبيرة التي تسببت بتدمير عدد من المنازل نهاية الأسبوع الماضي.

وأسهمت الرياح القوية في تأجيج النيران وسط تحذيرات السلطات اليونانية من خطر نشوب حريق ضخم، غدا الاثنين في المنطقة المحيطة بالعاصمة أثينا، وأجزاء أخرى جنوبي البلاد.